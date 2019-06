Intervento della Capitaneria di Porto

Una tartaruga caretta caretta è stata recuperata dagli uomini della capitaneria di porto di Mondello nella zona di Vergine Maria a Palermo.

L’animale era ferito da un amo e non riusciva a nuotare. Senza l’intervento degli uomini a bordo del gommone sarebbe morta. E’ stata affidata all’istituto zooprofilattico di Palermo. Tre carcasse due di delfino e una di tartaruga marine sono state recuperate invece nella zona del trapanese.

I delfini ad Alcamo Marina e San Vito Lo Capo in località Bue Marino, mentre la tartaruga morta sempre a San Vito LO Capo in località Monte Cofano. Si sta accertando se i mammiferi e la caretta caretta siano morti per avere ingerito o sono rimaste intrappolate dalla plastica.