E' stato ricoverato per mesi, il dolore di parenti e amici

Tassisti a lutto a Palermo. E’ morto dopo un lungo periodo di ricovero Giovanni Lannino. Aveva 51 anni.

Il tassista della società Trinacria era molto conosciuto e apprezzato nel suo lavoro. Tanti colleghi senza creare assembramenti, poco per volta, hanno parcheggiato il loro taxi e sono andati a dare l’ultimo saluto alla moglie e ai familiari.

Tantissimo dolore per una morte assurda.

“No non doveva andare così Giovanni hai lottato per tre mesi – dice Anna – io ancora non ci posso credere 😭😭😭😭 riposa in pace cugino ti vorrò bene per sempre ci rimangono i ricordi di una vita ❤😭 non ti dimenticherò mai 💙”.

“La vita – dice Antonella – quando vuole è crudele condoglianze alla moglie mi dispiace tantissimo per il cugino Giovanni”.

“Mi dispiace tantissimo!!!! – scrive Nancy . Sentite condoglianze a tutti voi Per la perdita di Giovanni Lannino Non ho parole solo tanto dispiacere. Vi sono vicina con tutto il cuore”.

