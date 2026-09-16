Dal 18 al 20 settembre ai Cantieri Culturali alla Zisa torna la Palermo Tattoo Convention: tre giorni tra tattoo art internazionale, musica, performance e cultura urbana

Per tre giorni Palermo torna a essere punto d’incontro per la scena internazionale del tatuaggio. Dal 18 al 20 settembre, lo Spazio ZAC dei Cantieri Culturali alla Zisa ospita la dodicesima edizione della Palermo Tattoo Convention, appuntamento che negli anni ha trasformato il tatuaggio in un terreno di confronto tra linguaggi, tecniche e culture diverse.

Saranno oltre 120 i tatuatori, provenienti dall’Italia e dall’estero, insieme a tre piercer, pronti a lavorare dal vivo e a mostrare al pubblico stili e approcci differenti alla tattoo art. Non solo un’occasione per scegliere un nuovo tatuaggio, ma soprattutto uno spazio dove osservare gli artisti al lavoro, incontrarli e scoprire una forma espressiva ormai pienamente inserita nella cultura contemporanea.





Il programma si muove tra tatuaggio e cultura urbana. Accanto agli studi degli artisti ci saranno espositori e brand specializzati, un’area barber, tattoo model, graffiti, talk, jam session e incontri con protagonisti della scena. Per tutta la durata della convention, i Tattoo Contest metteranno inoltre a confronto gli artisti in diverse categorie e stili, con una giuria chiamata a selezionare i lavori migliori.

La musica attraverserà le tre giornate della convention, alternando concerti e live party. Venerdì 18 settembre si parte alle 18.30 con il live dei Red Light, seguito, dalle 21.30, dal party Chingalimbo con Lorrè, Yanez e Cruzito. Sabato 19, sempre dalle 21.30, sarà la volta di Sensazione Stupenda. La domenica si apre invece con il live dei The Roots Brothers alle 12.30 e prosegue alle 18.30 con la Travelin’ Band. A completare il programma, Tattoo Model, burlesque e pole dance show, talk e incontri con artisti e professionisti, oltre al Danger’s Graffiti Show.





Anche la scelta della location contribuisce a definire il carattere dell’evento. I Cantieri Culturali alla Zisa, uno dei principali spazi della vita culturale palermitana, diventano per un fine settimana un punto di incontro tra creatività, musica e socialità, con aree dedicate a food e bar.

La Palermo Tattoo Convention si presenta così come un appuntamento trasversale, capace di parlare tanto agli appassionati quanto a chi si avvicina per la prima volta al mondo del tatuaggio. Un festival urbano dove il tattoo è il punto di partenza per raccontare una scena più ampia, fatta di arte, identità e contaminazioni.

Luogo: Cantieri Culturali della Zisa, spaizo ZAC, Via Paolo Gili 4, Palermo, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Tipo evento: Mostra

Ora: 12:00

Info:

INFO e COSTI





Biglietti esclusivamente al botteghino

Ingresso giornaliero: €10

Abbonamento tre giorni: €25





Palermo Tattoo Convention – 12ª Edizione

18 | 19 | 20 settembre 2026

ZAC, Cantieri Culturali alla Zisa, Via Paolo Gili 4, Palermo





palermotattooconvention.it





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