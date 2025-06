Quanto ne sappiamo davvero dello strumento referendario? E cosa possiamo fare concretamente per rafforzare la nostra partecipazione democratica?

A pochi giorni dalle consultazioni referendarie dell’8 e 9 giugno, ti aspettiamo per un confronto aperto, partecipato, accessibile a tutti, con l’obiettivo di sensibilizzare la collettività alla partecipazione attiva e consapevole al voto.

Ingresso libero e gratuito, fino a esaurimento posti.

Una tavola rotonda dove attivisti, operatori del sociale, cittadinanza attiva e realtà del territorio si confronteranno attorno ai cinque quesiti referendari, analizzandoli nel dettaglio e riflettendo insieme sul valore della partecipazione democratica.





L’invito è rivolto a tutta la cittadinanza, con attenzione particolare a chi è più giovane e per la prima volta si appresta a esercitare il diritto di voto: un’occasione per comprendere meglio lo strumento referendario e affrontare con maggiore consapevolezza questa importante esperienza democratica.

Sarà uno spazio di scambio e di ascolto, pensato non solo per informarsi, ma anche per condividere punti di vista e strumenti per orientarsi in una materia complessa e fondamentale.

Luogo: Arci Porco Rosso, Piazza Casa Professa, 1, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Tipo evento: Altro

Ora: 17:00

Artista: CESIE ETS

Prezzo: 0.00

Link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe1vip-7W-6ZbMt3LXSkvsfgjvCpmR8bLEFEIcti_A8KkZbiw/viewform

