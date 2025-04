Un grande impegno, uno sforzo produttivo non da poco, per garantire la trasmissione in diretta di tutte le partite del Torneo delle Regioni 2025.

Questa è la scommessa vinta da Sport Web Sicilia, la testata giornalistica di riferimento di tutto lo sport siciliano, cui la Lega Nazionale Dilettanti si è affidata per garantire la diretta di ogni partita della 61ª edizione del prestigioso torneo giovanile di calcio.

Una manifestazione seguitissima, la cui prima fase si è appena conclusa, e che è stata per la prima volta ospitata in Sicilia.

Una copertura capillare

Il lavoro svolto dai professionisti di Sport Web Sicilia ha reso possibile una puntuale diffusione, attraverso il canale Youtube della Lnd, dei 140 incontri già svoltisi nei primi 3 giorni della rassegna, che ha coinvolto tutte e 20 le regioni italiane, ognuna con quattro rappresentative: Under 15, Under 17, Under 19 e Calcio Femminile.

In tutto 2000 giovani calciatori si sono affrontati sui campi dei 5 gironi in cui sono state suddivise le rappresentative, coprendo tutte le province siciliane.

Un giro della Sicilia calcistico, quindi, che Sport Web Sicilia ha coperto in modo capillare, dimostrando di essere all’altezza del compito a cui è stata chiamata, garantendo finora 40 dirette al giorno, con 10 dirette in contemporanea trasmesse in streaming, distribuite sui 10 campi impegnati in tutte le province della Sicilia.

Numeri che ben descrivono un’impresa tecnica e organizzativa che ha richiesto una pianificazione meticolosa, risorse competenti e un’infrastruttura tecnologica all’avanguardia.

Ma non è finita qui, dato che da domani (16 aprile) partirà la seconda fase con i quarti di finale di tutte le categorie del Torneo delle Regioni, seguite poi dalle semifinali e dalle finali, che chiuderanno in bellezza domenica 18 aprile la manifestazione.

Naturalmente Sport Web Sicilia sarà in campo e in diretta, come fatto fin dall’inizio, per portare a termine nel migliore dei modi un progetto ambizioso, perfettamente riuscito, grazie alla passione e alla competenza profuse senza mai risparmiarsi.