All’interno del circuito siciliano dei Teatri di pietra, ultima replica giovedì 3 settembre, alle 21, alle Cave di Cusa di Campobello di Mazara (Trapani), per “Andromeda e Perseo. Come l’amore fu più forte, almeno in principio, della morte”, spettacolo teatrale scritto e diretto da Gianfranco Perrieracon Ernestomaria Ponte e Clelia Cucco protagonisti sulla scena. Uno dei racconti più affascinanti del mito greco viene riletto con uno sguardo poetico e contemporaneo, tra amore, destino e desiderio di salvezza. Ponte incontra la scrittura di Gianfranco Perriera, che attraversa il mito per restituirlo al presente con leggerezza, profondità e forza evocativa. Al suo fianco Clelia Cucco, in un dialogo scenico che dà corpo a una storia sospesa tra paura e coraggio, minaccia e speranza.





Ernestomaria Ponte e Clelia Cucco in “Andromeda e Perseo”

La leggenda di Perseo e Andromeda si trasforma così in una domanda rivolta al nostro tempo: possono ancora l’amore, la bellezza e la gentilezza opporsi alla violenza e alla ferocia? In un presente segnato da paure e conflitti, il mito torna a parlare agli spettatori e invita a non considerare inevitabile il dominio della forza, lasciando aperto uno spazio alla speranza e alla possibilità di scegliere. “Andromeda e Perseo. Come l’amore fu più forte, almeno in principio, della morte” è una produzione del Teatro Agricantus di Palermo, diretto da Vito Meccio, che rinnova con questo tour il proprio impegno nella valorizzazione della forza del racconto teatrale favorendo la circuitazione di un’opera teatrale nata in Sicilia verso nuovi pubblici e nuovi luoghi.

Info e prenotazioni: WhatsApp 3519072781, telefono 091.309636. Biglietto: € 13

Luogo: Cave di Cusa, Sp 88, CAMPOBELLO DI MAZARA, TRAPANI, SICILIA

Tipo evento: Spettacolo

Ora: 21:00

Artista: Ernestomaria Ponte e Clelia Cucco

Prezzo: 13.00

Info:

Uno dei racconti più affascinanti del mito greco riletto con uno sguardo poetico e contemporaneo. Per la rassegna Teatri di pietra, giovedì 3 settembre alle Cave di Cusa di Campobello di Mazara l’ultima replica di “Andromeda e Perseo. Come l’amore fu più forte, almeno in principio, della morte”, produzione Agricantus di Palermo, scritta e diretta da Gianfranco Perriera, con Ernestomaria Ponte e Clelia Cucco protagonisti in scena

Link: https://agricantus.organizzatori.18tickets.it/film/161612/

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