Al Teatro Biondo di Palermo “La folla corsa del piccolo Achab”

Musiche dal vivo di Gianni Gebbia

Debutta martedì 14 dicembre, nella Sala Strehler del Teatro Biondo di Palermo, lo spettacolo “La folle corsa del piccolo Achab”, scritto e interpretato da Chicca Cosentino, con i disegni di Roberto Speziale animati da Petra Trombini e con le musiche eseguite dal vivo di Gianni Gebbia.

Repliche fino al 30 dicembre.

Nel racconto di Chicca Cosentino (tratto dall’omonimo libro pubblicato da Torri del Vento edizioni, Palermo 2021), il celebre capitano Achab, nato dalla penna di Melville, è un bambino pensieroso e messo a dura prova dalla vita. Mosso da un desiderio di riscatto e di conoscenza, il bambino si lancia all’inseguimento della balena bianca, vista come una balena lunare, una luce che accompagna il viaggio del piccolo Achab tra le ombre (alcune amiche, altre meno) di una realtà difficile da accettare.

Un invito ad esercitare la fantasia per immaginare un mondo migliore

Il desiderio di fuga del bambino è mosso dalla necessità di abbracciare nuove avventure, di inseguire miraggi; un invito, rivolto ad adulti e bambini, ad esercitare la fantasia, per scoprire che il “terribile” capitano Achab vive dentro chiunque non abbia rinunciato a immaginare un mondo migliore.

Luci, ombre e musiche

Il pubblico si troverà immerso in un ambiente irreale ed evocativo, fatto di luci, ombre e musiche, di vascelli e di mari in tempesta, di onde e balene, nel quale i personaggi e la storia prederanno vita in un susseguirsi continuo di eventi, silenzi, illuminazioni e fughe.

L’incontro tra musica, teatro e immagini

Lo spettacolo, nato da un’idea di Chicca Cosentino e Roberto Speziale, rientra nei “Progetti speciali” proposti dal Teatro Biondo per la stagione 2021-2022, ed è rivolto ai bambini di età scolare, alle famiglie e a chiunque creda nella valenza educativa dell’incontro tra musica, teatro e immagini.

Informazioni sullo spettacolo

dal 14 al 30 dicembre 2021 – Teatro Biondo, Palermo – Sala Strehler

“La folle corsa del piccolo Achab”, da un’idea di Chicca Cosentino e Roberto Speziale, adattamento e regia Chicca Cosentino. Lettura di Chicca Cosentino, musiche originali di Gianni Gebbia, illustrazioni Roberto Speziale, animazione e scenotecnica Petra Trombini.

Produzione Teatro Biondo Palermo.

Per adulti e bambini da 5 anni in su.

Durata: 40 minuti

Calendario delle rappresentazioni

mar. 14 dic. ore 9.30 -11.30 sold out

mer. 15 dic. ore 9.30 – 11.30 sold out

gio. 16 dic. ore 9.30 – 11.30 sold out

ven. 17 dic. ore 10.30

sab. 18 dic. ore 11.00

dom. 19 dic. ore 11.00

mar. 21 dic. ore 10.30 – 17.30

mer. 22 dic. ore 17.30

gio. 23 dic. ore 17.30

mar. 28 dic. ore 17.30

mer. 29 dic. ore 17.30

gio. 30 dic. ore 17.30