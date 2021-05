No alla pièce con la Villoresi

Bertolino “Credo che dimissioni della direttrice siano un atto dovuto”

“Inopportuno riproporre spettacolo che vede la stessa direttrice come protagonista”

“Sarebbe stata occasione per voltare pagina”

Francesco Bertolino, presidente della commissione Cultura al Comune di Palermo, chiede le dimissioni di Paola Villoresi, direttrice del Teatro Biondo. E spiega i tanti motivi in una lunga nota. Dalla programmazione definita “inaccettabile” al fatto della riproposizione di “uno spettacolo rifinanziato dalla fondazione che vede la stessa direttrice come protagonista”. Chiede inoltre il rilancio del Biondo in una “panorama culturale nazionale, dove oggi risulta pressoché assente”.

“Una programmazione inaccettabile”

Bertolino esordisce: “Credo che le dimissioni della direttrice del Teatro Biondo Pamela Villoresi siano un atto dovuto a seguito della inaccettabile programmazione annunciata per i prossimi mesi. È subito risultato paradossale che nella prossima stagione teatrale vengano riproposti spettacoli che vedono la stessa direttrice come produttrice e protagonista”.

Riconosciute le capacità artistiche

Il presidente della commissione Cultura continua. “Riconoscendo le indiscusse capacità artistiche della Villoresi e senza entrare nel merito dell’aspetto artistico della stessa proposta, va comunque sottolineato che essa non rappresenta alcuna novità nel panorama culturale, trattandosi di spettacoli già finanziati e prodotti da altri teatri prima di arrivare a Palermo”.

L’affondo

Bertolino sottolinea che “riproporre uno spettacolo rifinanziato dalla fondazione che vede la stessa direttrice come protagonista, in un periodo in cui le forzate chiusure legate al periodo pandemico hanno provocato l’attuale drammatico momento per tutto il mondo culturale, è quantomeno inopportuno ed è intollerabile che la Villoresi riproponga se stessa in un suo spettacolo già datato, piuttosto che offrire delle opportunità alle tante storiche realtà teatrali e artistiche, e ai tanti nuovi talenti cittadini. Questa scelta di proporre propri spettacoli, purtroppo, è la conferma di quanto avvenuto in questi anni della sua direzione, caratterizzati dallo scarso coinvolgimento delle realtà cittadine e dall’inadeguata capacità di investire sui giovani talenti locali”.

“Sarebbe stata occasione per voltare pagina”

Il presidente della commissione cultura inoltre afferma che “Oggi, più che mai, sarebbe stata l’occasione per poter voltare pagina e rilanciare le straordinarie eccellenze della nostra città, invece si arriva anche al paradosso che ad una produzione come quella del Marat Sade di Claudio Gioè, sospesa per l’inizio del lockdown, nonostante lo straordinario successo delle prime messe in scena, non venga consentita la sua naturale conclusione. Ulteriore grave responsabilità ha avuto la stessa Villoresi per non aver certo contribuito ad una continuità con la scuola di teatro diretta da Emma Dante, estromettendo anche tutti i protagonisti di quella straordinaria esperienza del recente passato”.

“Visibilità Biondo nel panorama culturale nazionale è assente”

E conclude: “Per tali ragioni ritengo che le dimissioni e il voltare pagina siano l’unica azione possibile per contrastare un incomprensibile narcisismo della direzione artistica del Teatro Biondo. Mi auguro che tale appello venga accolto dalla direttrice Villoresi. Ma se questo non avvenisse mi rivolgo al Consiglio di amministrazione della Fondazione, al fine di poter far valere la possibilità prevista dal contratto, di una verifica dell’operato, analizzando i tanti aspetti critici di questa gestione, per interrompere questa discutibile direzione artistica, consentendo così di rilanciare il Teatro con le sue straordinarie potenzialità locali che, in una fase così delicata, potrebbero certamente contribuire a ridare al Biondo una visibilità nel panorama culturale nazionale, dove oggi risulta pressoché assente”.