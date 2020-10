domande di partecipazione entro il 30 ottobre

È stato pubblicato sul sito della Fondazione Teatro Massimo di Palermo un “Avviso pubblico di Manifestazione d’interesse” per l’assegnazione in concessione di spazi del Teatro Massimo per l’allestimento e la gestione del bookshop e dell’esercizio bar-ristorazione.

Gli operatori interessati potranno prendere visione dei locali e degli spazi offerti in concessione e dovranno far pervenire la propria domanda di partecipazione entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 30.10.2020.

Il servizio dovrà essere attivato a partire da giovedì 7 gennaio 2021.

L’avviso con la specifica dei requisiti richiesti e i moduli da compilare per partecipare sono disponibili sul sito del Teatro Massimo: https://www.teatromassimo.it/audizioni-selezioni-e-bandi/audizioni-e-selezioni/manifestazione-di-interesse-per-assegnazione-in-concessione-bookshop-e-servizio-bar-ristorazione-del-teatro-massimo-di-palermo.html

Per informazioni 091 6053427 acquisti.teatromassimo@legalmail.it www.teatromassimo.it

Nelle finalità dell’avviso si legge che “nell’ambito delle attività programmate presso il Teatro si intende offrire tanto ai clienti, quanto ai frequentatori un servizio Ristorazione e di Bar Caffetteria nonché del bookshop; per l’espletamento dello stesso si intende procedere alla concessione degli spazi del Teatro al fine di consentire la gestione del predetto servizio”.

E ancora: “Agli operatori che, svolto un sopralluogo per prendere visione dei locali e degli spazi offerti in concessione, e in possesso dei requisiti richiesti con il presente avviso, saranno disponibili a dialogare con la Fondazione al fine di trovare la soluzione progettuale di maggior soddisfazione per la stessa, verrà richiesto di presentare, a seguito di specifica lettera d’invito nella fase successiva della presente procedura, (i) una offerta tecnica che consisterà in una relazione/progetto, (i) una offerta economica declinata in una voce di canone fisso per l’utilizzo degli spazi ed una voce variabile collegata al fatturato del concessionario che, valutati dalla

Commissione di gara, permetterà l’aggiudicazione per mezzo del metodo dell’OEPV (offerta economicamente

più vantaggiosa).

Si intende con la presente valutare i possibili player sul mercato capaci di offrire un servizio efficiente e di

qualità e che possa soddisfare le esigenze della clientela procedendo dunque all’assegnazione del contratto in

oggetto mediante una valutazione della migliore offerta individuata nel rapporto qualità-prezzo secondo criteri

oggettivi determinati da elementi tecnici-economici meglio precisati (con la lettera di invito) nella corso della

procedura.

In particolare verrà valutata, tramite la procedura che la Fondazione riterrà maggiormente idonea da svolgersi

tra gli operatori in possesso dei requisiti richiesti mediante il presente avviso:

-una “Relazione Tecnica”, esplicativa e dettagliata riguardante le caratteristiche del progetto della gestione

del servizio bar- caffetteria, del servizio ristorante e del bookshop e una “Offerta Economica” che, fermo il pagamento di un canone per la concessione degli spazi interni ed esterni del Teatro, avrà ad oggetto anche il miglior rialzo sulla percentuale da versare in relazione al fatturato maturato nell’anno, offerta a titolo di corrispettivo variabile (per il servizio di ristorazione/bar e per quello di bookshop), che verrà richiesto di offrire nella offerta economica anche con un cap price (che permetterà, dal momento in cui la concessionaria raggiungerà il suddetto fatturato, di non versare più la royalty alla Fondazione per quel determinato anno solare).

Il canone fisso mensile non potrà essere inferiore a 2mila euro.

Gli arredi degli spazi non saranno messi a disposizione dalla Fondazione ma saranno a carico dell’operatore e

gli verranno restituiti al termine del periodo contrattuale salva la possibilità di riscattarli da parte della

Fondazione.

Nella stagione 2019 (ante covid 19) il Teatro ha effettuato 291 eventi/alzate di sipario che hanno coinvolto più

di 150mila spettatori in un anno e più di 100mila sono stati i turisti che hanno effettuato una visita guidata nel

corso della stagione.