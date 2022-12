Il Sovraintendente Betta, "Teatro sensibile ai temi dell'ecologia"

Sarà un Natale green al Teatro Massimo di Palermo. Ai “Giardini del Massimo”, la bouvette del teatro palermitano, gli alberi natalizi sono stati realizzati con i resti delle piante bruciate nel rogo di Portella della Paglia.

Betta, “Grande attenzione al tema dell’ecologia”

“Siamo felici oggi che dentro al teatro , grazie ai Giardini del Massimo, ci sia questo momento fondamentale di risveglio rispetto al grande tema dell’ecologia. E’ anche il segno di un profondo legame con la nostra identità artistica” . Lo ha detto Marco Betta, Sovrintendente del Teatro Massimo di Palermo, in occasione dell’inaugurazione degli alberi natalizi che per tutto il periodo delle feste decoreranno la bouvette del luogo simbolo della cultura del capoluogo siciliano. Gli alberi saranno esposti per tutto il periodo del Natale.

“Questa iniziativa è un canto di speranza per il futuro”

“I teatri dell’arte sono sempre un inno alla vita. Gli alberi bruciati sono un paradigma di quello che può essere un percorso innovativo e positivo della nostra società, non solo verso il riciclo, ma soprattutto per sensibilizzare sul tema dell’ecologia e del rispetto dell’ambiente verso tutto il pubblico che popolerà il Teatro Massimo. Per noi, questo è un canto di speranza per il futuro”, ha concluso Betta.

Le piante utilizzate per questa campagna di sensibilizzazione ambientale sono state donate dal Corpo Forestale della regione siciliana al Consorzio “I Giardini del Massimo”.