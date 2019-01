Il 12 gennaio alle 21 e il 13 alle 18 in via Martin Luther King 6 a Palermo

Il 12 gennaio dalle 21.00 e il 13 gennaio dalle 18.00 andrà in scena al TMO- Teatro Mediterraneo Occupato lo spettacolo “Andy e Norma” di Neil Simon, adattamento di Chiara Gambino, con Benni Aiello, Chiara Gambino, Davide Giabbani, aiuto regia Marta Fogazza, regia di Benni Aiello, Chiara Gambino e Davide Giabbani.

Andy e Norman – ossia come vuole l’adattamento drammaturgico Andy e Norma – è una commedia scritta da Neil Simon nel 1966 e ambientata a San Francisco. Si tratta di un triangolo amoroso dai ritmi serrati e ironici che trova nella sequenza incessante di battute la chiave di lettura per questi personaggi autoreferenziali e ai limiti dell’assurdo. Proprio quest’aspetto assurdo è esaltato dall’adattamento in chiave moderna che vuole i personaggi invertiti di sesso. Andy Mariotti, diventa una donna forte e indipendente che mette le sue priorità prima di ogni cosa. Norma Pivetti, ha la testa tra le nuvole ed è perdutamente innamorata dell’amore. Sarà l’arrivo di Ross Stevenson, l’originale donna ora aitante ex nuotatore olimpionico, a scombinare il già difficile equilibrio tra le due amiche creando nuovi sviluppi sentimentali.

Tra le note di regia emerge che “La scelta del testo è stata univoca e istintiva; l’adattamento drammaturgico, che vede ribaltato il sesso dei personaggi, ha portato in luce nuovi accenti comportamentali variando le dinamiche interpersonali e rendendo ancora più paradossale l’universo in cui orbitano questi personaggi. Lavorando come collettivo ogni scelta registica è stata sviscerata e riproposta in tutte le sue varianti, riuscendo poi a trovare quella che fosse la cifra più adatta al nostro sentire che andasse di pari passo con le nostre identità (esigenze) teatrali”

Il TMO – Teatro Mediterraneo Occupato è situato in via Martin Luther King, 6, 90142 Palermo, Padiglione 1, Fiera del Mediterraneo. L’ingresso è situato di fronte lo slargo per entrare in Favorita.