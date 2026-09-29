Dall’1 al 4 ottobre 2026, il Santuario della Madonna di Tagliavia, nel territorio dell’Arcidiocesi di Monreale, ospiterà quattro giornate dedicate alla cura del Creato, all’ambiente e alla responsabilità verso il territorio.

L’iniziativa, promossa dall’Arcidiocesi di Monreale nell’ambito del Tempo del Creato 2026, coinvolgerà giovani, scuole, istituzioni e comunità locali in un percorso di confronto sui temi del cambiamento climatico, della tutela delle risorse naturali, della salute, della protezione civile e dello sviluppo sostenibile.

“Il Tempo del Creato rappresenta un’occasione importante per riflettere sul futuro della nostra terra e soprattutto su quello che vogliamo consegnare alle nuove generazioni – dichiara l’assessore regionale alle Attività produttive, Edy Tamajo –. La sostenibilità non può essere considerata separatamente dallo sviluppo economico. Innovazione, tutela dell’ambiente e competitività delle imprese devono procedere insieme”.

Secondo Tamajo, la transizione verso modelli produttivi più sostenibili deve coinvolgere direttamente anche il tessuto economico siciliano.

“Le nostre imprese possono essere protagoniste di questo cambiamento. Investire nell’innovazione, nell’efficienza energetica, nell’economia circolare e nella tutela delle risorse significa non soltanto assumersi una responsabilità verso l’ambiente, ma anche costruire un sistema produttivo più moderno e competitivo. Le istituzioni devono accompagnare questo percorso e creare le condizioni affinché sostenibilità e crescita possano rafforzarsi reciprocamente”.

Un ruolo centrale nelle quattro giornate sarà riservato ai giovani e alle scuole.

“Dobbiamo partire proprio dalle nuove generazioni – prosegue Tamajo –. I ragazzi hanno una sensibilità particolare verso i temi ambientali e ci chiedono opportunità, lavoro e un modello di sviluppo capace di rispettare il territorio. Far dialogare giovani, scuola, istituzioni, Chiesa e mondo produttivo significa costruire una responsabilità condivisa verso il futuro della Sicilia”.

Il programma prenderà il via giovedì 1 ottobre con una tavola rotonda dedicata a cambiamento climatico e protezione civile. Venerdì 2 ottobre il confronto sarà dedicato alla salute e alle connessioni digitali e umane; sabato 3 ottobre sono previste un’escursione guidata nella natura e, nel pomeriggio, la preghiera ecumenica. La manifestazione si concluderà domenica 4 ottobre, festa di San Francesco d’Assisi, con la Santa Messa solenne al Santuario di Tagliavia.

“La cura del Creato – conclude Tamajo – deve tradursi in comportamenti e azioni concrete. La Sicilia possiede un patrimonio ambientale straordinario, competenze, imprese e soprattutto giovani sui quali investire. La sfida è costruire un modello nel quale crescita economica, tutela dell’ambiente e responsabilità sociale procedano nella stessa direzione”.