Il tempo d’estate a Palermo è un rito di passaggio quasi obbligatorio per i genitori di bambini delle scuole elementari che non possono restare soli in casa. Spesso sono i nonni che aiutano le famiglie tenendoli in casa loro o andando a casa dei nipotini, ma ci sono anche tante altre opportunità dedicate ai più piccoli.

Il tempo d’estate spesso viene organizzato dalle scuole private che garantiscono quindi un ultimo mese di appoggio ai genitori fino alla fine di luglio. Nelle scuole di solito si organizzano attività ludico ricreative, piscinette e giochi con l’acqua per far stare freschi i bambini durante le ore più calde.

Le scuole più attente creano dei percorsi divertenti ma nello stesso tempo anche formativi, così i bambini imparano giocando e non si annoiano nel farlo. La migliore opportunità di tempo d’estate a Palermo per questa estate 2026 la offre l’ecoscuola Montessori che farà partire diversi percorsi dedicati ai nostri bambini; l’iscrizione non è dedicata solo agli iscritti alla scuola elementare Montessori, ma aperta a tutti coloro che vorranno partecipare per il prossimo mese estivo, con la sicurezza che i bambini saranno ascoltati, attenzionati e voluti bene.

Tempo d’estate e attività per i ragazzi

Aprender Jugando!: Potenziamento di spagnolo con insegnante madrelingua

Books club: Percorso di letture emozionali per ragazzi

Art & Crafts: Progetto di arte cooperativa

Multisports & SPA: Risveglio muscolare, giochi di squadra and Bubbles Massage

IMI Circus: Laboratorio arti performative

Altre attività del tempo d’estate Montessori

Oltre quelle scritte su il tempo d’estate dell’ecoscuola Montessori prevede:

Psicomotricità

Educazione alla teatralità

Tanto Divertimento

Numerosi nuovi Amici

Musica per il tempo d’estate

Insieme ai giochi e al benessere non piò mancare la musica, che mette tanta allegria e permette ai bambini di conoscere il ritmo e i movimenti del loro corpo.

Per i bambini dell’infanzia il tempo d’estate sarà suddiviso come di seguito:

Prima settimana tema anni ’70

Seconda settimana tema anni ’80

Terza settimana tema anni ’90

Quarta settimana tema anni 2000

Inoltre ancora il Martedì e il Giovedì Giochi d’acqua e Piscina e ancora:

Shooting

Laboratorio Creativo

Laboratorio Culinario

Laboratorio Lettura

Festa a tema

Come partecipare al tempo d’estate Montessori

Per iscriversi al tempo d’estate dell’ecoscuola Montessori, bisognerà contattare la struttura e parlare con la direzione per avere tutte le informazioni dettagliate e chiedere qualsiasi curiosità. Oppure la pagina facebook!

Il tempo d’estate si svolgerà presso la scuola sita in via Marchese di Villabianca dove ha sede la scuola primaria.