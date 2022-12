Temporali e venti di burrasca, è ancora allerta meteo in Sicilia

Edoardo Ullo di

10/12/2022

Temporali, acquazzoni, venti forti, temperature in discesa e possibili disagi. Continua il maltempo in Sicilia ed è allerta gialla nell’isola. Sia per oggi, in tutte e nove le province, sia per la giornata di domani, domenica 11 dicembre, ma relativamente alle province di Palermo, Messina, Agrigento e Trapani.

Lo annuncia la protezione civile regionale con l’avviso 22344 per rischio meteo-idrogeologico ed idraulico diramato nel pomeriggio odierno.

Condizioni meteo avverse con raffiche di vento e mareggiate

L’avviso indica condizioni meteo avverse. In pratica “dal pomeriggio-sera di oggi, sabato 10 dicembre, si prevedono: per 24-30 ore, venti di burrasca occidentali o nordoccidentali con mareggiate lungo le coste esposte; per 18-24 ore, precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, specie settori settentrionali. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, attività elettrica e forti raffiche di vento”.

Allerta gialla odierna in tutta l’isola

Il maltempo è già presente in Sicilia da oggi. La situazione odierna prevede allerta gialla in tutte le province. Le precipitazioni sono indicate “Sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Sicilia centro-occidentale e sud-orientale, con cumulate da deboli a moderate; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sul resto delle zone, con cumulate

generalmente deboli o puntualmente moderate. Isole Eolie: cielo molto nuvoloso con precipitazioni anche temporalesche, specie nel corso del pomeriggio”.

Mari: “Molto mossi tutti i bacini, agitati lo Stretto di Sicilia, il Tirreno meridionale settore Ovest e lo Ionio al largo

Venti: Di burrasca dai quadranti occidentali.

Per domenica, allerta meteo in quattro province

La stessa nota informativa della protezione civile regionale indica allerta gialla in quattro province: a Palermo, Messina, Trapani ed Agrigento.

Precipitazioni: “Da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su settori tirrenici della Sicilia nord-orientale, con cumulate generalmente moderate; da

isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su settori tirrenici della Sicilia occidentale, con cumulate deboli o puntualmente moderate.

Isole Eolie: cielo molto nuvoloso con precipitazioni, anche temporalesche, al primo mattino, temporanea attenuazione nel resto della giornata”.

Mari: Agitati i bacini occidentali e meridionali

Venti: Di burrasca occidentali.