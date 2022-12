Il maltempo torna in Sicilia, dopo qualche giorno di tregua, e lo fa con un’allerta gialla in molti punti dell’Isola. Sulla base delle previsioni disponibili il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteo avverse: dalla serata di oggi sono attese precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Sardegna, Toscana, Umbria e Lazio, in estensione – dalle prime ore di domani – a Marche, Campania, ai settori occidentali di Abruzzo e Molise e, dalla mattinata, a Basilicata e Calabria, soprattutto sui settori tirrenici.

Le previsioni e l’allerta gialla

I fenomeni, secondo le ultime previsioni, saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, attività elettrica e forti raffiche di vento. Sulla base delle previsioni è stata valutata per la giornata di domani, sabato 10 dicembre, allerta arancione sull’Umbria e su parte di Toscana, Marche, Lazio, Campania, Basilicata, Calabria e Sardegna. Valutata inoltre allerta gialla su Abruzzo e Sicilia, su gran parte del Molise, su parte della Basilicata e sui restanti territori di Toscana, Marche, Lazio, Campania, Calabria e Sardegna.

SABATO 10 DICEMBRE

Nord: Piogge sul Nordest e Lombardia, con nevicate sulle Alpi sopra 1000 metri. Più soleggiato su Piemonte e Liguria. Venti da nord.

Centro: Temporali e piogge bagneranno le regioni tirreniche e la Sardegna, più asciutto invece altrove. Temperature in generale lieve calo.

Sud: Sabato, pressione che si mantiene sempre debole. Piogge su Campania, Sicilia, Calabria e Puglia; temperature grossomodo stazionarie.

DOMENICA 11 DICEMBRE

Nord: Ultime piogge su Lombardia e Nordest. Migliorerà nel corso del pomeriggio. Sarà soleggiato sul resto delle regioni. Clima più freddo.

Centro: Piogge su Toscana, Umbria e Marche. Sul resto delle regioni il cielo si presenterà irregolarmente nuvoloso. Venti forti e mari agitati.

Sud: Condizioni di tempo a tratti instabili in questa giornata. Piogge bagneranno i rilievi calabresi specie entro metà giornata; sole altrove