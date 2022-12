Il maltempo che ha flagellato tutto il Sud e causato consistenti danni nel messinese con alluvioni, frane e crolli, molla la presa anche se l’attenzione della protezione civile resta alta. in corso da ieri la conta dei danni proprio grazie all’allentamento di piogge e fenomeni atmosferici già previsti nella giornata di ieri. Oggi su tutta l’isola la giornata dovrebbe trascorrere senza particolari turbative. Tuttavia la tregua è provvisoria e già mercoledì tornerà ad annuvolarsi in maniera consistente su tutta l’isola in attesa di nuovi fenomeni nei giorni a seguire.

Il sito iLMeteo.it comunica le sue previsioni del tempo sull’Italia per i prossimi giorni. Ecco il tempo previsto giorno per giorno e area per area del paese

LUNEDI’ 05 DICEMBRE

Nord: Piogge diffuse sul Triveneto, deboli su Lombardia e Piemonte orientale. Neve sulle Alpi sopra i 1200 metri. Più soleggiato altrove.

Centro: Le precipitazioni riguarderanno principalmente Umbria e Toscana, altrove avremo un cielo poco o irregolarmente nuvoloso. Clima mite

Sud: La giornata trascorrerà con un cielo sereno o poco nuvoloso salvo più nubi in Campania. Possibili nebbie sulle coste ioniche peninsulari.

MARTEDI’ 06 DICEMBRE

Nord: In questa giornata per cui avremo un cielo spesso coperto al Nordest e nebbioso al Nordovest, più soleggiato su Alpi e Liguria.

Centro: In questa giornata troveremo un tempo un po’ instabile su Maremma toscana, Umbria, alto Lazio e localmente Marche, tante nuvole altrove.

Sud: La giornata trascorrerà con un cielo più coperto su Campania, Basilicata e Puglia, irregolarmente nuvoloso altrove. Venti deboli da sud.

MERCOLEDI’ 07 DICEMBRE

Nord: La giornata trascorrerà con un cielo coperto al Nordest e nebbioso al Nordovest, soleggiato sui monti. Freddo su Piemonte e Lombardia.

Centro: La giornata trascorrerà con un cielo spesso coperto su Toscana, Lazio, Umbria e Marche anche con qualche pioggia, moderata in Umbria.

Sud: Tempo localmente instabile, sui settori ionici della Puglia la nuvolosità presente darà vita a delle piogge in mattinata, sole altrove.