Due giorni terribili nel Messinese. dal maltempo agli allagamenti con i crolli di ponti e strade, interruzione dell’erogazione idrica e della corrente. poi il terremoto quindi lo Stromboli in eruzione, una esplosione ed anche il maremoto con un’ondata alta un metro e mezzo che per fortuna non ha causato danni a persone.

Le forze della natura sembrano aver preso di mira la Sicilia e in particolare il messinese negli ultimi due giorni e mezzo. Gli eventi non sono collegati fra loro ma la coincidenza temporale scatena paure ataviche.

Oggi scuole chiuse

I sindaci di Barcellona Pozzo di Gotto, Mazzarrà Sant’Andrea e Milazzo, comuni messinesi duramente colpiti dal maltempo hanno deciso di chiudere per oggi lunedì 5 dicembre gli asili nido e le scuole. Le amministrazioni comunali, hanno spiegato che sarà necessario infatti effettuare delle verifiche presso le strutture scolastiche.

Si pulisce per ripristinare la normalità

Intanto si continuano a pulire le strade e i negozi poichè il maltempo non ha risparmiato neanche gli esercizi commerciali, che sono stati allagati. A Barcellona, Milazzo e Terme Vigliatore sono operativi i Coc, il centro operativo comunale, dai quali si attivano i vari interventi, sotto il coordinamento della direzione generale e territoriale della Protezione civile siciliana.

Esplosione e maremoto

Un maremoto si è verificato al largo dell’isola di Stromboli provocando un’onda di tsunami alta circa un metro e mezzo. Il maremoto sarebbe stato provocato da un distacco sulla Sciara del Fuoco. Sull’isola sono risuonati gli allarmi ma, secondo gli accertamenti della Protezione Civile, non si registrano danni

La Protezione Civile spiega che “intorno alle 16.20 si è registrato un distacco dalla sciara del fuoco del vulcano Stromboli che ha generato un’onda di maremoto di 1,5 metri”. “Sull’isola – continua il Dipartimento – sono entrate in azione le sirene per allertare la popolazione. Dalle verifiche effettuate, non sono stati segnalati danni a persone o cose. Il Dipartimento continuerà a eseguire l’evoluzione dell’evento in costante contatto con le autorità locali e Ingv”. Di fatto lo Stromboli è in eruzione

Il terremoto alle Eolie

Un terremoto di magnitudo 4.6 è stato registrato dall’Ingv alle 8.12 a 3 km di profondità nel mare delle Eolie, a Sud di Vulcano. La scossa è stata avvertita dalle persone in tutta la provincia di Messina e nel capoluogo. Non si registrano danni. Alle 8.18 un altra scossa è stata registrata sempre a largo delle Eolie con magnitudo 2.

Una porzione di costone a causa della scossa sarebbe franato a Lipari, in località Valle Muria. Le scosse alle Eolie sono state precedute e seguite da altri due terremoti nel Tirreno meridionale, tra le isole e la Calabria, con magnitudo 2.6 e 2.9 . In seguito all’evento sismico la Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile si è messa in contatto con le strutture locali del Servizio nazionale della protezione civile.