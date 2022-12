Maltempo e panico nella Sicilia orientale e soprattutto nel Messinese. Crolli, frane, allagamenti e persone intrappolate nelle auto sommerse dall’acqua e perfino in un centro commerciale. E’ stata una notte di paura e di difficili interventi da parte del Vigili del Fuoco.

Crolla rampa di accesso ad un ponte

A Terme Vigliatore a causa del nubifragio che nel pomeriggio di ieri si è abbattuto nel Messinese è crollata, in serata, la rampa di accesso al ponte sul torrente Mazzarrà che collega il lungomare della Marchesana a contrada Cannotta a Terme Vigliatore. Si è creata una grossa voragine ma il ponte non sarebbe crollato. Il ponte era stato chiuso al transito prima del crollo.

Una frana blocca la statale 185

Sulla strada statale 185 “di Sella Mandrazzi” il traffico è temporaneamente bloccato in entrambe le direzioni in località Novara di Sicilia, in provincia di Messina, a causa di una frana. Il personale e i tecnici Anas stanno lavorando per ripristinare la circolazione.

Persone intrappolate nelle auto sommerse dall’acqua

I vigili del fuoco di Messina sono stati impegnati in una serie di interventi a causa delle forti piogge cadute nella zona tirrenica, da Novara a Milazzo. Numerose le operazioni di soccorso a persone intrappolate nelle auto sommerse dall’acqua, bloccate in casa e in un centro commerciale. Potenziato il dispositivo di soccorso provinciale, anche con l’invio di uomini dagli altri comandi della Sicilia orientale.

Le isole Eolie irraggiungibili, fallisce l’attracco della nave

Nelle Eolie è tornato ad imperversare il maltempo. Dal pomeriggio di ieri, a causa del forte vento di scirocco, le isole non sono più raggiungibili, mentre il mare sta flagellando le coste più esposte. La nave Filippo Lippi, proveniente dalle isole minori, nonostante ben tre tentativi, sballottata dalla furia delle onde, non è riuscita ad approdare nel porto liparese di Sottomonastero. Passeggeri e mezzi sono stati portati a Milazzo. Da Milazzo non è partita neanche la nave serale e, di conseguenza, è saltato anche il collegamento mattutino di oggi, da Lipari, con considerevoli disagi.

Allerta gialla domenica nel Messinese

I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, attività elettrica e forti raffiche di vento. Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di domani, domenica 4 dicembre, allerta arancione su Puglia, allerta gialla su Calabria, settori di Sicilia, parte di Lazio, Campania e Puglia.