Diversi automobilisti sono rimasti impantanati

Notte di lavoro per i vigili del fuoco a Palermo per il maltempo che si è abbattuto da ieri sera nel capoluogo. Numerosi interventi per soccorrere gli automobilisti che sono rimasti bloccati nelle strade trasformate in fiumi.

Caduta una palma

I pompieri sono intervenuti in via Messina Montagne lungo la parallela della Palermo Catania, nel sottopasso di via Belgio e all’ingresso della Palermo Sciacca. Anche in centro la pioggia intensa a tratti a provocato diversi allagamenti. Una palma a causa della forte pioggia è caduta in via Polito. Anche in questo caso sono intervenuti i vigili del fuoco che con le motoseghe hanno tagliato a pezzi la pianta e liberata.

La frana sulla statale 187 nel Trapanese

Il maltempo ha provocato anche una frana nella statale 187 a Castellammare del Golfo, nel Trapanese. Ieri sera le battenti piogge hanno causato il distacco di un masso all’altezza della zona di Fraginesi, lungo la tratta che collega Castellammare con Trapani. Fortunatamente il masso non è arrivato a danneggiare alcuna auto in transito. Non è la prima volta che in questa zona si verificano problemi del genere. Intanto il sindaco Nicola Rizzo ha già provveduto a chiudere al transito questo tratto di strada che va dal Belvedere sino al primo svincolo per Fraginesi. Nel contempo è stato deciso di chiudere provvisoriamente il tratto dal km 38 al km 36 nei pressi di Castellammare del Golfo a causa della presenza di fango e detriti sul piano viabile. Quindi non è fruibile il ponte che fa da bypass nel tratto che collega Castellammare del Alcamo. Le deviazioni sono previste allo svincolo di Castellammare del Golfo, al km 38,200 e al km 36,000; invece chi è diretto a Palermo torna indietro passando da “Buseto-Palizzolo”.

Colpita anche area orientale

Non è solo la Sicilia occidentale ad essere stata colpita dal maltempo. Una violenta grandinata, durata circa una quindicina di minuti e con chicchi grandi quanto palline da ping pong, ha colpito stamane le isole Eolie causando gravi danni alle colture. Alla grandinata ha fatto seguito una pioggia torrenziale che, in molte zone ha trasformato le strade in torrenti in piena, rendendo difficoltosa la circolazione anche per via di pietre e detriti che si sono depositati sulla sede stradale. Allagamenti, specie a Lipari, nelle abitazioni e nelle attività che sorgono a livello della strada, via Tenente Mariano Amendola e via Roma su tutte. A Stromboli, per l’ennesima volta, dalla montagna “nuda” di vegetazione, è venuto giù un fiume di fango, anche se in misura meno consistente rispetto al passato. Difficoltà anche nei collegamenti marittimi: al momento sono isolate Alicudi, Filicudi e il borgo di Ginostra.

Schifani: “Alle Eolie situazione sotto controllo”

“Ho sentito al telefono il sindaco di Lipari Riccardo Gullo – ha detto il presidente della Regione Renato Schifani – per accertarmi che la situazione relativa al maltempo sia sotto controllo e mi ha assicurato che lo è. Nei prossimi giorni ci sarà una riunione tra sindaco e Protezione civile per verificare gli eventuali danni e monitorare lo stato dei luoghi”.