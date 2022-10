Ci sono volute oltre 6 ore ai vigili del fuoco per domare il rogo

I piromani tornano ad alzare la cresta in Sicilia e più specificatamente nel Trapanese dove dal tardo pomeriggio di ieri e sino a notte fonda è andata a fuoco la montagna che sovrasta la zona di Fraginesi a Castellammare del Golfo, nel Trapanese. Le anomale temperature molto calde di questi giorni hanno ancora una volta aiutato questi criminali, consapevolmente o no, a divorare un altro pezzo di polmone di questa provincia che da anni è martoriata oramai dai continui incendi. Ci sono volute oltre 6 ore ai vigili del fuoco per poter riuscire a spegnere il rogo che alla fine ha incenerito 8 ettari di macchia mediterranea.

Le case minacciate

L’incendio è partito ieri intorno alle 18,30 ed è stato spento soltanto questa notte alle 2 all’incirca. Ad essere state minacciate anche tre abitazioni che erano nella zona del fuoco, in tutti i casi comunque non è stato necessario evacuarle dal momento che all’interno non c’era nessuno. I vigili del fuoco del distaccamento di Alcamo sono riusciti a fare da scudo e ad evitare che potessero essere avvolte dalle fiamme.

Il supporto della forestale

A fare da supporto ai pompieri anche il distaccamento locale della forestale che ha indicato le aree su cui intervenire. Ci sono volute 6 ore per sicure a spegnere l’incendio sulle cui cause sono in corso degli accertamenti. Pochi dubbi comunque sul fatto che non si sia trattato di cause naturali. Il vento di scirocco ha alimentato il fuoco e questo ha reso ancora più complicato l’intervento dei vigili del fuoco.

I piromani beccati

Recentemente sono state diverse proprio nel trapanese le operazioni in cui si è riusciti a individuare i piromani. Appena qualche giorno fa si è riusciti a fare luce sull’incendio avvenuto in un’ampia zona alla periferia di Valderice, nel Trapanese. Per questo fatto un pastore è stato denunciato. Per risalire all’uomo si è fatto leva su una serie di indizi raccolti dai carabinieri, confermati poi dalle telecamere di videosorveglianza della zona e dal fatto che alcuni testimoni, per l’esattezza i pompieri, avessero incrociato l’auto del pastore mentre si recavano in zona per spegnere il rogo.