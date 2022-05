Si stanno spegnendo gli ultimi focolai questa mattina

Ultimi interventi per spegnere i residui incendi ancora in corso sulla montagna di Erice, nel trapanese, che è stata letteralmente divorata dal fuoco questa notte. Si parla di decine di ettari di macchia mediterranea andata in fumo, chilometri di polmoni verdi inceneriti. Vigili del fuoco, forestale, protezione civile e forze dell’ordine stanno coordinando le operazioni per domare i roghi ma la situazione è oramai sotto controllo.

L’area devastata

Il fuoco è partito nel pomeriggio di ieri nella zona della funivia, ha raggiunto l’area di Sant’Anna sino ad avvolgere tutto il costone del lato nord della montagna. Ed è proprio qui che si stanno spegnendo gli ultimi focolai: “La situazione possiamo dire che adesso è sotto controllo – dicono dal comando provinciale dei vigili del fuoco di Trapani – ma i danni sono davvero ingenti. Non sappiamo ancora quantificarli, ma parliamo di decine e decine di ettari di macchia mediterranea andati distrutti”.

Lunghissima notte

E’ stata una lunga notte di fuoco ad Erice. Il vento di scirocco in serata, infatti, ha aumentato di intensità e le fiamme alimentate dal vento sono arrivate fino a ridosso di diverse abitazioni. Ad essere state minacciate dal fuoco le case sparse tra via Sant’Anna e in via Argenteria. Le fiamme hanno divorato cinque capannoni del Mercatone Uno in contrada Sitta. Tante le polemiche da parte dei residenti che attaccano gli incendiari. L’incendio è stato visibile da tante parti della provincia, ed ha creato paura ed apprensione soprattutto a Trapani.

Notte difficile anche nel palermitano

Sono in fase di spegnimento gli ultimi focolai anche nelle zone montuose di Palermo e provincia ma la notte appena trascorsa è destinata ad avere ancora dei pesanti strascichi oggi. “Ancora una trentina le richieste di intervento da evadere” dicono dal comando provinciale dei vigili del fuoco. Tutti interventi necessari in seguito a segnalazioni di danni causati dal fortissimo vento che questa notte ha spirato sino alle prime luci dell’alba in tutto il territorio. I pompieri ancora in mattinata sono sulle montagne di Cefalù dove stanno spegnendo gli ultimi focolai dopo una lunghissima notte di interventi in tutta la provincia. Altri roghi sono stati spenti tra la frazione di Pioppo, nel monrealese, a Termini Imerese e a Bagheria su Monte Catalfano.