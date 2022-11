Ieri sera il distacco, nessun danno alle auto in transito

Nuovi colli dal costone che sovrasta la statale 187 a Castellammare del Golfo, nel Trapanese. Ieri sera le battenti piogge hanno causato il distacco di un masso all’altezza della zona di Fraginesi, lungo la tratta che collega Castellammare con Trapani. Fortunatamente il masso non è arrivato a danneggiare alcuna auto in transito. Non è la prima volta che in questa zona si verificano problemi del genere.

Chiuso tratto al transito

Intanto il sindaco Nicola Rizzo ha già provveduto a chiudere al transito questo tratto di strada che va dal Belvedere sino al primo svincolo per Fraginesi. Ovviamente si tratta di un provvedimento preso a scopo precauzionale dal momento che non si hanno certezze di possibili altri rischi di cedimento dal costone. La strada rimarrà chiusa sino a che non ci saranno altro verifiche che garantiranno il transito in sicurezza.

In contatto Comune e prefettura

“Sono in contatto con la prefettura e il provvedimento si è reso necessario – spiega ancora il sindaco – dopo un sopralluogo effettuato subito dopo il crollo dalla protezione civile di Castellammare del Golfo, l’Anas ed i vigili del fuoco. Sul posto presenti polizia e carabinieri. Al fine di garantire l’incolumità pubblica il tratto di statale interessato dal cedimento, nel territorio di Castellammare del Golfo, dal km 36 al km 38, rimarrà chiuso fino a nuove disposizioni”.

Area ad alto rischio

Questa vasta area che sovrasta la statale 187 è ad alto rischio frane. Tanti sono stati negli anni gli interventi necessari a causa di frane. Proprio ad inizio di quest’anno furono effettuati lavori di messa in sicurezza del costone franato sulla ex statale 187, nei pressi della spiaggia, quindi nell’altro versante che collega Castellammare con Alcamo. L’ufficio del genio civile di Trapani è intervenuto con opere di mitigazione del rischio frane e messa in sicurezza del costone roccioso, per un costo totale di 300 mila euro, finanziati dalla protezione civile regionale.