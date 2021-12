Crolla ponte San Bartolomeo nel Trapanese, un uomo salvo per miracolo

11/12/2021

Il maltempo non lascia la Sicilia dove si registrano danni e allagamenti. Nel Trapanese proprio a causa delle piogge intense è crollato un ponte. Si tratta del ponte che si trova sul fiume San Bartolomeo, tra i paesi di Alcamo e di Castellammare del Golfo. Cede un pilone sul gretto del fiume Il crollo è avvenuto quando erano circa le due di notte e sarebbe avvenuto a causa del cedimento di uno dei piloni che lo sostengono. A causa del cedimento, il ponte si è diviso in due. Al momento del crollo stava per transitare un’automobile ma l’autista per fortuna è riuscito in tempo a frenare la vettura e a salvarsi. Nessun ferito dunque ma situazione critica tra Alcamo marina e Castellammare. Sul luogo del crollo sono arrivati i vigili del Fuoco di Alcamo e i carabinieri del Comando di trapani. Anche i sindaci dei due comuni stanno intervenendo. In corso la messa in sicurezza Parte del ponte è crollato sul fiume. I Vigili del Fuoco hanno provveduto alle verifiche tecniche e alle successive operazioni di messa in sicurezza del tratto stradale e dell’area circostanti. “A causa dell’eccezionale ondata di maltempo che ha colpito la Sicilia, dalla scorsa notte la strada statale 187 “Castellammare del Golfo” è chiusa all’altezza del km 43,697, tra i Comuni di Castellammare del Golfo e Alcamo, in provincia di Trapani, a seguito al cedimento del ponte San Bartolomeo”, lo comunica l’Anas. Danni e allagamenti in tutta l’Isola Il maltempo sta flagellando l’isola. In tutta la Sicilia si registrano danni, allagamenti e disagi legati alla pioggia e alla grandine. A Palermo diverse strade si sono trasformate in fiumi di fango e rifiuti. In provincia diverse sono le frane lungo le strade intercomunali e provinciali. Danni anche in Provincia di Palermo. Fra i territori più colpiti quello di Piana degli Albanesi. Come segnalato dal primo cittadino Rosario Petta, si è verificata una frana sulla SP 34 Piana-San Giuseppe Jato, prima di Portella della Ginestra. Lo smottamento, causato dalle forti piogge delle ultime ore, ha ostruito metà della carreggiata. Problemi anche sulla SP5, strada che interconnette Piana degli Albanesi ad Altofonte.

