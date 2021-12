DIVERSI QUARTIERI IN DIFFICOLTA', SMOTTAMENTO A PIANA DEGLI ALBANESI

Altra nottata di passione per Palermo e provincia: il maltempo non ha lasciato la presa sul territorio metropolitano, causando allagamenti e danni alla rete stradale. A pagarne le conseguenze sono soprattutto le periferie del capoluogo siciliano, maggiormente esposte ai disagi per la cittadinanza.

Diversi gli interventi della polizia municipale e del personale della Protezione Civile, chiamato in causa per chiusure e limitazioni al traffico di alcuni tratti viari. Fortemente colpita l’area della VII Circoscrizione, in particolare lo Zen, Partanna e Mondello.

Allagamenti in tutta la città

Diversi allagamenti sono stati segnalati nel quartiere Zen. La situazione più complicata si è registrata in via Lanza di Scalea dove, a causa del livello dell’acqua, è addirittura impossibile attraversare la strada. Alcuni tombini sono saltati a causa della pressione. Come avvenuto in via Luigi Einaudi, dove le fognature risultano completamente otturate. La conseguenza è che l’area più vicina ai marciapiedi si riempie d’acqua. I negozi e le portinerie sono state quindi costrette a dotarsi di alcune pedane per potere transitare. Un fatto di certo non nuovo per il quartiere popolare della VII Circoscrizione, già protagonista nel mese di ottobre di episodi simili.

Fiumi d’acqua sono stati segnalati anche a Mondello. Quadro critico in via Galatea, dove alcuni tombini sono stati letteralmente sollevati dalla pressione dell’acqua e sono finiti per strada. L’acqua piovana, mista alla fognatura, ha superato il livello del marciapiede. Allagamenti anche in via delle Rose e nelle arterie limitrofe. Problemi segnalati anche a piazza della Pace, nel quartiere di Borgovecchio. La zona, già soggetta a risalita di acqua di falda, si è ulteriormente inondata a causa delle forti precipitazioni. Problemi segnalati anche in via Messina Marine e nell’area di Acqua dei Corsari.

Viale Regione: chiuso sottopasso via Belgio e svincolo Zona Industriale

Il maltempo ha causato disagi anche in viale Regione Siciliana, sul raccordo che interconnette la A19 alla A29. A causa della forte pioggia, è stato temporaneamente chiuso per allagamento il sottopasso di via Belgio, in direzione Trapani. La struttura, inibita al traffico intorno alle 21, è stata riaperta al traffico soltanto intorno alla mezzanotte. Sul posto, tra l’altro, si è verificato un incidente che ha coinvolto due autovetture. Per fortuna, nessuno dei passeggeri ha riportato conseguenze di rilievo.

Chiuso, in direzione opposta, anche lo svincolo della Zona Industriale. Presenti sul posto il personale della polizia municipale, la protezione civile e il soccorso stradale. Gli operai hanno operato tutta la notte per rimuovere l’acqua. Operazioni rese difficili dalle condizioni meteo e dallo stato delle caditoie del sistema fognario. Il personale presente sul posto ha dovuto ricorrere all’utilizzo di alcune pale per liberare gli sbocchi fognari. Allagata anche la bretella di via Ugo La Malfa, dove le auto potevano procedere a stento, “navigando” a vista in mezzo alle acque torbide presenti sull’asfalto.

Frana a Piana degli Albanesi

Danni anche in Provincia di Palermo. Fra i territori più colpiti quello di Piana degli Albanesi. Come segnalato dal primo cittadino Rosario Petta, si è verificata una frana sulla SP 34 Piana-San Giuseppe Jato, prima di Portella della Ginestra. Lo smottamento, causato dalle forti piogge delle ultime ore, ha ostruito metà della carreggiata. Problemi anche sulla SP5, strada che interconnette Piana degli Albanesi ad Altofonte.

Allagamenti a Palermo: prevista manifestazione a Partanna-Mondello

In sofferenza anche l’area di Partanna-Mondello, oggetto di allagamenti ogni qual volta arriva la pioggia. Proprio a causa dei danni causati dalle acque meteoriche e dai relativi disservizi della rete fognaria, i cittadini del quartiere della settima circoscrizione avevano in programma di far sentire la propria. I manifestanti si erano dati appuntamento sabato mattina alle 10.30, presso la chiesa di via Lorenzo Iandolino. Il gruppo doveva procedere poi in corteo per le strade del quartiere. Solo che, a causa delle avverse condizioni meteo, gli organizzatori hanno rinviato la manifestazione a data da destinarsi.