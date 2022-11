METEO

Una violenta grandinata, durata circa una quindicina di minuti e con chicchi grandi quanto palline da ping – pong, ha colpito stamane le isole Eolie causando gravi danni alle colture

Alla grandinata ha fatto seguito una pioggia torrenziale che, in molte zone ha trasformato le strade in torrenti in piena,

rendendo difficoltosa la circolazione anche per via di pietre e detriti che si sono depositati sulla sede stradale. Allagamenti,

specie a Lipari, nelle abitazioni e nelle attività che sorgono a livello della strada, via Tenente Mariano Amendola e via Roma su

tutte.

A Stromboli, per l’ennesima volta, dalla montagna “nuda” di vegetazione, è venuto giù un fiume di fango, anche se in misura

meno consistente rispetto al passato. Difficoltà anche nei collegamenti marittimi: al momento sono isolate Alicudi, Filicudi e il borgo di Ginostra.

L’allerta gialla

Scatta l’allerta gialla in Sicilia. La Protezione civile regionale ha diffuso un avviso “per condizioni meteo avverse valido da ieri pomeriggio e fino alla mezzanotte di oggi, 20 novembre 2022. Per la giornata di oggi è prevista allerta gialla”, si legge.

La circolazione depressionaria permane attiva sul Tirreno meridionale, rinnovando condizioni di generale instabilità atmosferica al Sud Italia. Ancora piogge e temporali a più riprese tra Campania, Calabria e Sicilia, più diffusi nella prima parte del giorno; dal pomeriggio-sera tendenza a graduale esaurimento dei fenomeni su Campania e alta Calabria, nuovi rovesci temporaleschi su Vibonese, Reggino e Nord Sicilia. Venti moderati occidentali, in rotazione e rinforzo da Maestrale. Mari da mossi a molto mossi.

Temperature in discesa ma non troppo

Le temperature in discesa ma non troppo, comunque sempre più alte della media. Previsti 21 gradi ad Agrigento, 20 a Caltanissetta, 26 a Catania, 18 ad Enna, 21 a Messina, 24 a Palermo, 21 a Ragusa, 24 a Siracusa, 21 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Circolazione ciclonica ancora attiva sul Tirreno meridionali sarà foriera di nuove piogge e temporali tra Campania, Calabria e Sicilia. Venti moderati occidentali in rotazione ai quadranti nord-occidentali. Ionio e Basso Tirreno molto mosso.

Nord: Venti settentrionali e cielo che si presenterà prevalentemente sereno. Clima invernale al mattino con valori vicini allo zero a ovest.

Centro: Venti di Maestrale moderati o forti e cielo parzialmente nuvoloso sulle adriatiche e sereno sul resto delle regioni. Temperature in calo.

Resto del Sud: Una perturbazione interessa le regioni con Rovesci e temporali su gran parte delle regioni, più diffusi e insistenti nel pomeriggio.

Per lunedì 21 novembre rovesci la mattina, poi bel tempo

Sulle regioni meridionali si è aperta una fase dominata dalle correnti atlantiche e dal passaggio di rapide perturbazioni, foriere di nuvolosità a tratti compatta, piogge e temporali. In presenza di una circolazione depressionaria sul Tirreno, tra sabato e domenica le precipitazioni si mostreranno più frequenti, abbondanti e insistenti in Campania e a seguire anche sui versanti tirrenici di Calabria e Sicilia. Lunedì ancora qualche rovescio su bassa Calabria e Nord Sicilia, alimentato dall’afflusso di più freddi venti settentrionali; tregua asciutta in Campania e sui versanti meridionali e ionici dell’Isola.