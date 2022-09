Il traffico letteralmente in tilt a causa degli allagamenti

Strade allagate e rotatorie impraticabili in diverse zone della città a Palermo. E’ andato in tilt il traffico dopo le circa tre ore di pioggia che hanno colpito Palermo e provincia. Nonostante le precipitazioni molte vie hanno resistito, mentre in alcuni casi è stato necessario l’intervento della polizia municipale che ha inviato pattuglie in via Ugo La Malfa, via Cesare Brandi e via Giovanni Spadolini.

Anche nei sottopassi gravi disagi

Disagi pure nella zona di via Belgio, con annessi sottopassi, dove il livello dell’acqua si è alzato mettendo in difficoltà gli automobilisti diretti proprio in via Ugo La Malfa.

Anche problemi in provincia

I vigili del fuoco sono in azione a Partinico per alcune strade trasformate in fiumi dal maltempo. Il personale del 115 è intervenuto insieme ai tecnici comunali in via dei Mulini e via Biagio Cannavò, da cui sono partite numerose chiamate di residenti rimasti bloccati a casa o in auto per la pioggia. Un muro nei pressi della stazione ferroviaria ha ceduto di schianto. Si è letteralmente sbriciolato a causa di queste battenti piogge. L’acqua piovana, che da ore si è abbattuta nella zona del Partinicese, ha evidentemente creato delle pesanti infiltrazioni che hanno ulteriormente indebolito un muro che già era in condizioni precarie.

I soccorsi

Due i soccorsi che i pompieri hanno dovuto effettuare per aiutare chi era rimasto bloccato in strada a causa dell’acqua piovana. In via dei Mulini è stata tolta dal pantano una donna rimasta intrappolata nella sua auto nei pressi di un sottopassaggio. In via Mantegna invece è stato tirato fuori un intero pulmino con a bordo diversi disabili.

Trapani in ginocchio

La bomba d’acqua di stamattina non ha neanche risparmiato Trapani città dove ville, cimitero, uffici pubblici e scuole sono rimasti chiusi. Lo ha stabilito il sindaco Giacomo Tranchida con un’ordinanza contingibile e urgente con cui stabilisce in sostanza il blocco totale delle attività pubbliche. Le prime piogge torrenziali dopo la “secca” estiva, come spesso accade in Sicilia, creano allagamenti e danni. Si registrano intere strade sommerse, abitazioni, garage e negozi invasi dai detriti e auto impantanate in molte strade. Davvero impressionante il colpo d’occhio dove addirittura sono sovrastate dall’acqua i palchetti delle attività commerciali che occupano il suolo pubblico.