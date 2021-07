Vento forte, pioggia e allagamenti. E’ stata una notte difficile quella appena trascorsa per Palermo. I sottopassaggi di Viale Regione siciliana sono stati chiusi dalla polizia municipale anche se la misura viene indicata come prudenziale ricordando quanto accaduto un anno fa.

Dalle 4 lo scroscio di forte temporale

Dalle 4 della scorsa notte i vigili del fuoco in tre ore hanno eseguito 27 interventi per soccorrere automobilisti rimasti intrappolati nelle strade trasformate in fiumi a Palermo da un violento temporale.

27 interventi dei Vigili del Fuoco

Gli interventi come succede sempre quando piove nel capoluogo in via Imera, nella zona di viale Regione Siciliana all’altezza del carcere Pagliarelli, in piazza Indipendenza davanti al palazzo della Regione, in via Re Ruggero davanti a Villa D’Orleans, in via Messina Marine davanti al Buccheri La Ferla, ancora in viale Regione Siciliana tra via Emily Balch e via Villagrazia.

In via Imera una persona intrappolata in un furgone

Per liberare gli automobilisti sono intervenuti a supporto i sommozzatori, i pompieri del reparto fluviali e il mezzo anfibio. In via Imera, in particolare, hanno operato i Vigili del fuoco del nucleo Saf con il gommone per soccorrere una persona rimasta intrappolata in un furgone pieno d’acqua

Gli allagamenti lungo la Circonvallazione

Sulla circonvallazione allagato anche il sottopasso di Pagliarelli dal quale si accede agli scorrimenti veloci, Allagamenti anche in zona ex Motel Agip e lungo tutta la strada nei pressi di Viale Giotto.

Danni e disagi in provincia

Danni e disagi anche in provincia con interventi dei Vigili del Fuoco a Carini e Isola delle Femmine per allagamenti e soccorso ad auto impantanate. Dal lato opposto, in territorio di Bagheria è stato chiuso il sottopassaggio della ferrovia.

In corso le verifiche

I vigili del fuoco da questa mattina sono impegnati ad eseguire oltre 30 servizi di controllo e verifiche in appartamenti e abitazioni dove la pioggia ha provocato infiltrazioni d’acqua e la presenza di crepe.