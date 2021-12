Bufera e disagi

Frane, allagamenti e un ponte crollato. La Sicilia è nella morsa del maltempo che sta provocando ingenti danni soprattutto nel Trapanese e nell’Agrigentino. Tanti i disagi anche in provincia di Palermo e nelle isole minori.

Frana in albergo agrigentino, evacuati ospiti

Un frana si è verificata ieri pomeriggio in contrada Campello di Burgio a Burgio nell’Agrigentino. Terra e fango hanno coinvolto l’albergo ristorante “Tenuta Le Querce” invadendo il piazzale antistante la struttura e fermandosi sul muro perimetrale. I 16 ospiti dell’albergo sono stati evacuati dai carabinieri.

Carabinieri in azione

Carabinieri del Comando Provinciale di Trapani stanno eseguendo diversi interventi di soccorso a causa delle conseguenze delle abbondanti piogge che nelle ultime ore stanno interessando il trapanese. Ad esempio, a Marsala, in contrada Digerbato, la pattuglia di servizio è intervenuta per aiutare due donne che avevano paura di proseguire la marcia con il loro autoveicolo a causa della strada allagata. Altri interventi sono in corso nei tratti di strada danneggiati, allagati o interessati dal fango, al fine di vigilare sulla viabilità come in località Alcamo Marina, sulla SS 187, dove nella notte si è verificato il crollo del ponte “San Bartolomeo”.

Bufera e allagamenti alle Eolie

Bufera di vento con pioggia torrenziale da ieri sera alle Eolie dove i trasporti marittimi sono fermi. Sulle sette isole soffiano raffiche di vento da ovest-sud.ovest a 40 chilometri orari. Aliscafi e traghetti sono fermi nei porti per il mare molto mosso (forza 6). Stromboli, Ginostra, Panarea, Alicudi e Filicudi ormai da quasi una settimana non hanno piu’ collegamenti marittimi regolari. La pioggia torrenziale e le mareggiate hanno anche allagato il lungomare di Canneto e la via Tenente Mariano Amendola a Lipari dove la gente ha avuto anche difficoltà a uscire da casa.