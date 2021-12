La tragedia sfiorata

Restano isolate Alcamo e Castellammare del Golfo, in provincia di trapani, dopo il crollo del ponte San Bartolomeo avvenuto questa notte. I due comuni trapanesi al momento sono isolati tra loro, almeno per quanto riguarda la SS187 che è stata interrotta proprio a causa del grave crollo.

Le immagini impressionanti

Sono immagini scioccanti quelle del ponte, caduto probabilmente a causa del cedimento di un pilone che si trova sul gretto del fiume. Secondo quanto riporta l’Anas, la società di gestione della SS187, il crollo sarebbe da attribuire all’ingrossamento del fiume che scorre sotto, il San Bartolomeo, a causa delle fortissime piogge di queste ore che hanno portato il corso d’acqua a ingrossarsi.

Autista illeso per miracolo

La tragedia, per fortuna, è stata solo sfiorata visto che a quell’ora – erano le due di notte – sono poche le auto che transitano sul ponte. Solo un automobilista, che stava per attraversare il ponte sotto una pioggia battente, si è accorto solo all’ultimo istante del crollo che era appena avvenuto. L’uomo, con grande riflesso, nonostante la scarsa visibilità, è riuscito in tempo a frenare l’auto, una Fiat Bravo.

I carabinieri sul posto

Ora però in tanti s’interrogano nei due comuni come possa accadere un fatto del genere. “Come può crollare un ponte nonostante le forti piogge?”. Questa la domanda che si legge sulle bacheche social e si gruppi locali. C’è chi dice che il letto del fiume avrebbe necessitato alcune opere di manutenzione ma saranno i vigili del fuoco e le autorità giudiziarie a dover fare luce sull’accaduto. Fatto sta che sul territorio trapanese nel corso delle ultime ore sono caduti diversi millimetri di pioggia in poco tempo, piogge eccezionali che, almeno nel corso delle prossime ore, sono destinate a persistere. Ad Alcamo Marina sono presenti al momento i carabinieri di Trapani.