Una grande tromba marina si è formata davanti alle coste laziali giovedì pomeriggio. Il fenomeno, davanti la costa di Ostia, è stato filmato da alcuni cittadini che hanno postato le immagini sui social. Tra questi anche Salvatore Ombra, presidente di Airgest, la società di gestione dell’aeroporto di Trapani Birgi.

Le immagini fanno il giro del web

Le immagini hanno fatto il giro del web. La tromba marina per fortuna si è comunque dissolta prima di toccare terra e non ha fatto danni. Si tratta di fenomeni frequenti in mare, causati dalla differenza di temperatura dell’acqua marina e dell’atmosfera. Si producono con più frequenza lontano dalle coste ma quando succede di vederle, attirano l’attenzione di fotografi e videomaker. La tromba marina in foto si è formata nel mare Tirreno e a fotografarla è stato il Presidente dell’Airgest che si trovava sul volo Ryanair Roma-Palermo. L’aereo era ad altezza di crociera e, tra le nuvole, Salvatore Ombra è riuscito a fotografare la tromba d’aria formatasi in mare e che poi di è dissolta senza provocare alcun danno.

Sempre più frequanti in Sicilia

Ma le trombe d’aria possono provocare anche parecchi danni, come è avvenuto in Sicilia nei giorni scorsi. A fine novembre, nel Ragusano, una tromba d’aria ha danneggiato un ristorante nella frazione di Scoglitti, portando via alcuni pezzi della struttura ma di danni se ne sono registrati anche nelle aree agricole, cuore pulsante dell’economia di un intero territorio. Un’altra tromba d’aria anche nella zona del mercato ortofrutticolo di Comiso. Completamente distrutto un distributore di carburante sulla strada Comiso-Chiaramonte. Anche una vittima per una tromba d’aria. Si tratta di un 53enne. L’uomo, appena uscito da casa, nella zona di Modica, sarebbe stato colpito in pieno dal vortice. Anche a Pantelleria alcune zone sono state colpite dal devastante passaggio della tromba d’aria, furono due le vittime.