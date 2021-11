nella sicilia orientale

Il maltempo ha causato danni nella Sicilia orientale

A Vittoria si è abbattuta una tromba d’aria

Colpiti negozi ed aziende agricole

Forti folate di vento a Pachino, nel Siracusano

Le fortissime folate di vento che nella serata di ieri si sono abbattute nella Sicilia orientale hanno colpito soprattutto la zona di Vittoria, nel Ragusano.

Tromba d’aria a Vittoria

Una tromba d’aria ha danneggiato un ristorante nella frazione di Scoglitti, portando via alcuni pezzi della struttura ma di danni se ne sono registrati anche nelle aree agricole, cuore pulsante dell’economia di un intero territorio.

Danni nel Siracusano

Le folate di vento, fortissime, hanno interessato anche il Siracusano, soprattutto la zona sud. A Pachino, dei tralicci sono stati piegati, minacciando le abitazioni circostanti, alcuni cartelloni pubblicitari sono stati spazzati via.

Eolie isolate

Le Eolie, sferzate dal vento, sono isolate: per il mare forza sei aliscafi e traghetti sono rimasti bloccati nei porti. A Milazzo in attesa di potere partire per l’Arcipelago ci sono numerosi residenti, lavoratori pendolari, e tra loro medici e docenti, e camion carichi di derrate alimentari.

Il crollo al cimitero di Caltanissetta

Il crollo di un muro al cimitero comunale Angeli di Caltanissetta ha causato nella mattinata anche la distruzione di una quindicina di loculi antichi contenenti resti di inizio del secolo scorso. I vigili del fuoco, insieme ai dipendenti dell’ufficio tecnico e al personale dell’Asp, sono al lavoro da questa mattina sotto la pioggia per mettere in sicurezza il muro, che sarà circondato da un’area transennata, e per cercare di restituire i resti ai propri cari.

A Mondello crollata una ringhiera

Una ringhiera è caduta da un balcone al secondo piano in via dei Delfini a Mondello. Non si registrano feriti o danni alle auto. Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza il balcone e accertato che altre parti dell’abitazione non fossero a rischio crollo. La strada è stata chiusa al transito per consentire alle squadre di soccorso di potere operare.

FOTO E VIDEO FORNITI DA FRANCO ASSENZA