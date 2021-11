Danni e paura da ieri in giro per la Sicilia

Diminuisce la pioggia ma aumenta il vento

Isole Eolie sferzate e collegamenti bloccati

Diminuisce l’intensità della pioggia ma le temperature restano basse e adesso a far paura e creare danni e disagi è il vento.

Interrotti i collegamenti con le isole

Le Eolie, sferzate dal vento, sono isolate: per il mare forza sei aliscafi e traghetti sono rimasti bloccati nei porti. A Milazzo in attesa di potere partire per l’Arcipelago ci sono numerosi residenti, lavoratori pendolari, e tra loro medici e docenti, e camion carichi di derrate alimentari. Ieri ha viaggiato solo il traghetto Bridge della Siremar che ha fatto una corsa di andata e ritorno da Milazzo per Vulcano, Lipari e ritorno, senza riuscire a raggiungere Salina. Disagi si cominciano a registrate soprattutto nelle isole minori che da più giorni sono prive di collegamenti. Sull’arcipelago delle Eolie soffiano raffiche di vento provenienti da ovest-nord-ovest procurando anche danni all’agricoltura nelle zone alte, soprattutto a vigneti e a piantagioni. Nella baia di Lipari si sono rifugiate due navi cisterna della Marnavi di Lipari, mentre la nave dei rifiuti continua ad essere ferma nella banchina di Sottomonastero.

Ieri crolli da Palermo a Caltanissetta

Un balcone è crollato in via Caltanissetta a Palermo. Alcune pietre avrebbero danneggiato due auto in sosta. Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno transennato la zona e messo in sicurezza la facciata. Il balcone si è staccato da un appartamento al terzo piano. Sono in corso le verifiche per accertare la stabilità degli altri balconi del palazzo.

A Mondello crollata una ringhiera

Una ringhiera è caduta da un balcone al secondo piano in via dei Delfini a Mondello. Non si registrano feriti o danni alle auto. Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza il balcone e accertato che altre parti dell’abitazione non fossero a rischio crollo. La strada è stata chiusa al transito per consentire alle squadre di soccorso di potere operare.

Il crollo al cimitero di Caltanissetta

Il crollo di un muro al cimitero comunale Angeli di Caltanissetta ha causato nella mattinata anche la distruzione di una quindicina di loculi antichi contenenti resti di inizio del secolo scorso. I vigili del fuoco, insieme ai dipendenti dell’ufficio tecnico e al personale dell’Asp, sono al lavoro da questa mattina sotto la pioggia per mettere in sicurezza il muro, che sarà circondato da un’area transennata, e per cercare di restituire i resti ai propri cari.