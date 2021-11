Per mercoledì 1 dicembre, sole e schiarite

Dopo le nevicate, grandinate e precipitazioni di ieri, migliorano le condizioni meteo in Sicilia. La giornata di martedì 30 novembre vedrà lo spostamento della saccatura artica verso levante. Gli ultimi rovesci e temporali coinvolgono tra la notte e la prima parte della mattinata il comparto settentrionale, ovvero Trapanese, Palermitano, Messinese e alto Ennese-Catanese.

Variabilità altrove. Tra la mattina e il pomeriggio si assisterà ad un graduale miglioramento delle condizioni meteo, con soli residui fenomeni sul Messinese orientale.

Neve sopra quota 800-1000

Nelle prime ore della giornata al di sopra degli 800-1000 m sui settori settentrionali, con apporti al suolo da deboli a moderati.

Mari e venti

Mari, inizialmente da agitati a molto agitati, tendenti a molto mossi, lo Stretto di Sicilia e lo Ionio; inizialmente agitato, tendenti a molto mosso il Tirreno.

Venti, inizialmente forti nord-occidentali, con raffiche di burrasca sui settori occidentali, meridionali, sui rilievi e sulla zona dello Stretto di Messina, in generale attenuazione nel corso della giornata.

Temperature ancora fredde

Fa ancora freddo in Sicilia. Temperature previste tra i 6 ed i 15 gradi. Previsti 13 gradi ad Agrigento, 9 a Caltanissetta, 14 a Catania, 6 ad Enna, 13 a Messina, 15 a Palermo, 10 a Ragusa, 14 a Siracusa, 14 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: la giornata sarà caratterizzata da un cielo che si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso. Sono attese locali nevicate sui confini alpini valdostani e alto atesini fino in valle.

Centro: la giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di sole prevalente e cielo sereno sulle regioni peninsulari, irregolarmente nuvoloso sulla Sardegna. Venti forti di Maestrale.

Nel resto del sud: la giornata trascorrerà con un tempo più instabile sul basso Tirreno, nel reggino e sul foggiano. Sul resto delle regioni cielo sereno o al massimo poco nuvoloso.

Per mercoledì 1 dicembre, sole e schiarite nelle zone centro occidentali dell’isola e nel Messinese. Altrove sereno o poco nuvoloso. In lieve peggioramento nelle ore pomeridiane con nuvole un po’ più diffuse. In serata possibili piogge nel Trapanese. Temperature in lieve risalita previste tra gli 8 ed i 16 gradi.

Nel nord Italia, la giornata sarà contraddistinta da un cielo irregolarmente nuvoloso, localmente coperto sulla Liguria di levante anche con piogge. Venti di Libeccio, forti in Liguria.

Nelle regioni centrali, la giornata trascorrerà con un tempo via via più instabile su Sardegna e regioni che si affacciano al Mar Tirreno. Nubi irregolari sui versanti adriatici. Venti di Libeccio e Ponente.

Nel resto del sud, la giornata sarà caratterizzata dapprima da un cielo spesso coperto sui settori tirrenici, poi, dal pomeriggio, tornerà a piovere su Campania, Calabria e Sicilia tirreniche.