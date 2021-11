Per domenica 28 novembre peggiora

La giornata di sabato 27 novembre vedrà un contesto Meteo generalmente molto nuvoloso in Sicilia fin dalle prime ore del mattino, con diffuse piogge prossime a buona parte della regione. I fenomeni più significativi dovrebbero interessare le province occidentali e meridionali.

Come si legge su WeatherSicily.it al pomeriggio instabilità più intermittente e sporadica, maggiormente più insistente ad ovest. Tendenza ad un momentaneo miglioramento entro sera, seppur sarà possibile ancora qualche pioggia sparsa sul Trapanese.

Venti moderati di Libeccio, a tratti forti sui settori occidentali e sui crinali appenninici tirrenici. Mari generalmente molto mossi, mosso lo Ionio. Quota neve prossima i 1.600-1.700m.

Allerta gialla

Continua l’allerta gialla in Sicilia. Anche per la giornata di sabato 27 novembre, c’è l’allerta meteo per temporali e venti forti di burrasca con possibili disagi in diverse province dell’isola. Cinque le città indicate nell’avviso della protezione civile regionale 21330. Allerta gialla indicata nel Trapanese, Agrigentino, Agrigentino, Ragusano e Siracusano oltre che – su indicazione di una nota del Comune di Palermo – nel capoluogo dell’isola.

Le temperature massime in discesa

Scendono le temperature massime previste tra i 10 ed i 18 gradi. Previsti 15 gradi ad Agrigento, 12 a Caltanissetta, 15 a Catania, 10 ad Enna, 16 a Messina, 16 a Palermo, 15 a Ragusa, 18 a Siracusa, 16 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Al nord, la giornata sarà caratterizzata da un tempo instabile su Lombardia e Triveneto, nebbie al Nordovest, neve sulle Alpi a quote molto basse. Sole su Emilia Romagna e Liguria.

Centro, piogge abbondanti e nubifragi sull’alta Toscana, temporali su Sardegna occidentale e sul Lazio. Neve sugli Appennini sopra i 1200 metri, ma con quote in calo. Nubi sparse altrove.

Nel resto del sud: la giornata trascorrerà con rovesci temporaleschi intensi in Campania, a carattere sparso sulla Calabria settentrionale. Saranno possibili locali tornado. Nubi sparse altrove

Per domenica 28 novembre peggiora

La giornata di domenica 28 novembre vedrà una seconda fase instabile a partire dalle ore mattutine sul settore sud-orientale, comparto occidentale e centro-meridionale, con piogge sparse. Al pomeriggio peggiora quasi ovunque, con rovesci e piogge sparse. Potenzialmente in ombra pluviometrica il versante ionico. In serata persistono rovesci e locali temporali sul comparto occidentale, meridionale e settentrionale.

Nel nord Italia la giornata sarà caratterizzata dalle ultime piogge sulla Venezia Giulia. Sul resto delle regioni cielo poco o parzialmente nuvoloso, ma neve diffusa sui confini orientali.

Nelle regioni centrali, la giornata sarà contraddistinta da rovesci e temporali a carattere sparso possibili su Toscana, Lazio e Sardegna. Più sole su Adriatiche. Neve sugli Appennini e in Sardegna a 6-800 m.

Nel resto del sud, infine, la giornata trascorrerà con condizioni di maltempo su Campania, Basilicata e Calabria settentrionale. Attese piogge forti e temporali e nevicate sopra i 1000 metri. Schiarite altrove.