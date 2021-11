Continua l'allerta meteo

Continua l’allerta gialla in Sicilia. Anche per la giornata di domani, sabato 27 novembre, c’è l’allerta meteo per temporali e venti forti di burrasca con possibili disagi in diverse province dell’isola. Cinque le città indicate nell’avviso della protezione civile regionale 21330 valido dalle 16 odierne fino alle 24 di domani, 27 novembre.

Allerta gialla indicata nel Trapanese, Agrigentino, Agrigentino, Ragusano e Siracusano oltre che – su indicazione di una nota del Comune di Palermo – nel capoluogo dell’isola.

Condizioni Meteo avverse

Persistono le indicazioni di condizioni Meteo averse anche nel nuovo bollettino della protezione civile siciliana che recita quanto segue: “si prevede il persistere di venti da forti a burrasca sud-occidentali, con raffiche fino a burrasca forte specie sui crinali. forti mareggiate lungo le coste esposte”.

Precipitazioni

Sono previste precipitazioni “Sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori occidentali e meridionali, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati; da isolate a sparse, localmente anche a carattere di rovescio o temporale, sui restanti settori, con quantitativi cumulati deboli”.

Venti forti a burrasca e mari localmente agitati

La situazione dei venti: “Si prevede – si legge nell’avviso – il persistere di venti da forti a burrasca sud-occidentali, con raffiche fino a burrasca forte specie sui crinali. Forti mareggiate lungo le coste esposte”.

Mari, da molto mossi a localmente agitati tutti i bacini.

La situazione Meteo

Dal pomeriggio di oggi ci saranno venti da forti a burrasca sulla Campania, con persistenza su Basilicata, Calabria, Puglia e Sicilia, in estensione da domani alla Toscana, specie settori costieri centro-settentrionali, e ai settori appenninici di Umbria, Marche ed Emilia-Romagna, con raffiche fino a burrasca forte specie sui crinali.

Forti mareggiate lungo le coste esposte. Lo segnala un’allerta meteo della Protezione civile. Previsto, inoltre, sempre per domani, il persistere di precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori tirrenici di Calabria centro-settentrionale, Basilicata e Campania. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e locali forti raffiche di vento.

Valutata per domani allerta rossa su Calabria per rischio idrogeologico; allerta arancione su settori di Campania, Basilicata e Calabria; gialla su Umbria e Lazio, sui restanti settori di Campania, Basilicata e Calabria, e su parte di Abruzzo, Sicilia, Sardegna.