Acquazzoni a più riprese sulla Sicilia occidentale, fenomeni assai più blandi, sporadici e irregolari altrove in un contesto improntato alla variabilità atmosferica. Questo il quadro meteo per la giornata di venerdì 26 novembre nell’isola dove permane un’allerta gialla in alcune province.

Piogge e schiarite al mattino nella zona centro occidentale dell’isola. Nel pomeriggio ed in serata precipitazioni previste solo nel Palermitano e nel Trapanese, nel resto dell’isola novoloso o poco nuvoloso.

Mari: Canale di Sicilia molto mosso; da molto mossi ad agitati il basso Tirreno e lo Ionio con rischio di mareggiate lungo i tratti costieri esposti a Ponente. Venti moderati o tesi dai quadranti occidentali

Temperature in discesa

Scendono le temperature massime previste tra i 10 ed i 19 gradi. Previsti 16 gradi ad Agrigento, 13 a Caltanissetta, 18 a Catania, 10 ad Enna, 18 a Messina, 16 a Palermo, 14 a Ragusa, 19 a Siracusa, 16 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: la giornata sarà caratterizzata da nevicate sulle Alpi a circa 1000 metri, maltempo diffuso sul Friuli Venezia Giulia e tempo più asciutto in pianura, anche soleggiato al Nordovest.

Centro: La giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di maltempo su Toscana, Lazio, Umbria a Sardegna. Attesi temporali forti e nubifragi sulle coste tirreniche, anche tornado.

Nel resto del sud: condizioni di maltempo intenso sulla Campania dove sono attesi anche nubifragi lungo le coste. Rovesci anche sulla Calabria centro-settentrionale, più soleggiato altrove.

Per sabato 27 novembre piogge diffuse

Per sabato 27 novembre, lo scenario meteorologico è dominato da un’ampia circolazione depressionaria tra l’Europa centrale e i settori occidentali del Mediterraneo, cui si associa il crescente contributo di masse d’aria fredda di lontana origine artica.

Le regioni meridionali permangono ancora esposte all’afflusso di umide correnti sudoccidentali, foriere di nuvolosità a tratti compatta e nuove piogge, specie in Campania, sull’alta Calabria tirrenica e sulle province di Trapani, Palermo, Agrigento e Caltanissetta.

Temperature in moderata diminuzione. Venti moderati di Ponente e Libeccio. Mari tutti molto mossi.

Nel nord Italia, neve copiosa sulle Alpi sopra i 6-700 metri, più asciutto altrove, almeno al mattino. In serata peggiora al Nordest e in Lombardia con piogge e neve a 600 metri sulle Alpi.

Centro, piogge abbondanti e nubifragi sull’alta Toscana, temporali su Sardegna occidentale e sul Lazio. Neve sugli Appennini sopra i 1200 metri, ma con quote in calo. Nubi sparse altrove.

Nel resto del sud, la giornata trascorrerà con rovesci temporaleschi intensi in Campania, a carattere sparso sulla Calabria settentrionale. Saranno possibili locali tornado. Nubi sparse altrove.