Per sabato 20 novembre, una giornata poco nuvolosa

Piogge e schiarite in Sicilia per la giornata di venerdì 19 novembre con un miglioramento previsto per sabato 20 novembre. Queste in estrema sintesi le previsioni meteo nell’isola. Venerdì quindi su tutto il settore si rinnoveranno condizioni di variabilità atmosferica con alternanza di schiarite ed annuvolamenti con possibili rovesci.

Al mattino prevista variabilità con possibili piogge e schiarite nel Palermitano e Messinese, nuvoloso o poco nuvoloso altrove. La situazione migliora quasi ovunque con possibili precipitazioni nel Catanese e nelle zone interne del Siracusano. La sera migliora ovunque.

Mari poco mossi. Venti moderati dai quadranti nord-orientali in rotazione ai quadranti nord-orientali.

Terature in leggera flessione

Scendono di poco i valori massimi, compresi tra 13 e 19 gradi. Previsti 19 gradi ad Agrigento, 17 a Caltanissetta, 19 a Catania, 13 ad Enna, 19 a Messina, 19 a Palermo, 16 a Ragusa, 19 a Siracusa, 19 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: Torna l’alta pressione sulle nostre regioni. Generali condizioni di bel tempo con cielo sereno o poco nuvoloso salvo nebbie fitte in Piemonte e nubi sparse lungo il corso del Po.

Centro: La giornata sarà contraddistinta dal bel tempo prevalente, infatti il sole non avrà alcun problema a splendere in un cielo che si presenterà prevalentemente poco nuvoloso.

Resto del sud: La giornata trascorrerà con la possibilità di qualche piovasco un cielo irregolarmente nuvoloso sui settori appenninici, sarà più sereno sul resto delle zone.

Per sabato 20 novembre, una giornata poco nuvolosa

Poco nuvoloso ovunque per sabato 20 novembre. La giornata vedrà anche la presenza di sole in gran parte dell’isola. Le nubi tornano nelle ore serali.

Mari poco mossi. Venti tra deboli e moderati. Temperature tra 14 e 20 gradi.

Nel nord Italia giornata sarà caratterizzata dalla possibilità di nebbie diffuse sulle zone pianeggianti, nubi sparse in Liguria e cielo sereno sui settori alpini e prealpini. Venti deboli.

Nelle regioni centrali giornata contraddistinta da generali condizioni di bel tempo con il cielo che si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso. Temperature massime tra 14 e 19 gradi.

Nel resto del sud la giornata trascorrerà con il bel tempo prevalente con sole prevalente a parte qualche nube irregolare Calabria e un cielo più coperto su Gargano e potentino.