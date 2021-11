Per mercoledì 17 novembre, ancora instabilità diffusa

Torna il maltempo in Sicilia. Dopo la tregua del weekend e, in parte, del lunedì, sono previste piogge diffuse ed un peggioramento delle condizioni. E c’è anche l’allerta gialla per la giornata di martedì 16 novembre. Avviso che certifica un nuovo peggioramento delle condizioni atmosferiche a causa dello spostamento della goccia fredda atlantica, la quale tenderà a posizionarsi ad ovest della nostra regione.

Ciò determinerà l’avvio di umide correnti sud-occidentali in quota, le quali determineranno la formazione di rovesci e temporali sul comparto occidentale e centro-meridionale.

Il peggioramento dovrebbe materializzarsi entro la tarda mattina o primo pomeriggio, quando instabilità diffusa dovrebbe coinvolgere il Trapanese, l’Agrigentino, il Nisseno, il Ragusano e l’Ennese.

Fenomeni tendenti a coinvolgere entro il tardo pomeriggio-sera il siracusano, Catanese e Messinese. Possibili fenomeni localmente intensi. Ai margini il settore tirrenico, seppur non si esclude qualche pioggia sparsa. In serata persiste instabilità sparsa sul settore meridionale.

Venti moderati di Scirocco sul Canale di Sicilia, deboli altrove. Mosso o molto mosso il Canale, mosso lo Ionio, calmo o poco mosso il Tirreno. Temperature in rialzo nei valori minimi.

Temperature rimangono stabili

Valori massimi ancora stabili ed un po’ più alti rispetto alle medie del periodo. Massime previste tra i 15 ed i 22 gradi. Previsti 19 gradi ad Agrigento, 17 a Caltanissetta, 19 a Catania, 15 ad Enna, 18 a Messina, 22 a Palermo, 17 a Ragusa, 20 a Siracusa, 21 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: La giornata sarà caratterizzata dapprima da un tempo asciutto, ma spesso coperto o molto nuvoloso, poi peggiorerà con piogge dall’Emilia Romagna verso Lombardia, Liguria e Piemonte.

Centro: La giornata sarà contraddistinta da un cielo coperto e precipitazioni diffuse sulle regioni adriatiche e sulla Sardegna. Attesi locali temporali. Piogge in arrivo anche in Toscana.

Sud: La giornata trascorrerà con piogge diffuse in Basilicata e sulla Puglia meridionale, piogge sui rilievi campani, più sole altrove.

Per mercoledì 17 novembre, ancora instabilità diffusa

La giornata di mercoledì 17 novembre vedrà un ulteriore avvicinamento della depressione atlantica, la quale tenderà a posizionarsi pochi chilometri a nord-ovest della Sicilia. Instabilità diffusa tenderà ancora ad interessare principalmente il settore occidentale e centro-meridionale, ma anche il catanese-siracusano a fasi intermittenti. Ancora una volta ai margini il settore tirrenico, specie quello centro-orientale. Fenomeni più sporadici in serata.

Venti generalmente deboli o moderati di Scirocco, tendenti a ruotare a Libeccio sui settori centro-occidentali. Mari molto mossi, poco mosso il Tirreno. Temperature stazionarie o in lieve calo tra i 10 ed i 21 gradi.

In nord Italia, la giornata sarà caratterizzata un cielo coperto e piovoso su quasi tutta la Pianura Padana. Nubi irregolari sulla Liguria e sui settori alpini e prealpini in genere.

Centro: in questa giornata le precipitazioni riguarderanno la Sardegna, la Toscana meridionale e coste e immediato entroterra del Lazio, localmente le Marche. Nubi irregolari altrove.

Resto del sud Sud: la giornata trascorrerà con cielo molto nuvoloso e precipitazioni sul reggino e sui settori ionici di Basilicata e Puglia.