Per lunedì 15 novembre maltempo nella zona ionica

Scricchiola la tenue pausa dal maltempo in Sicilia. Domenica 14 novembre sarà più soleggiato ma già sul finire della giornata un nuovo fronte instabili raggiungerà la zona sudorientale dell’isola andando poi lunedì ad interessare gradualmente anche Calabria e Campania, specie interna, con fenomeni anche intensi sui settori ionici.

Anche nei giorni a seguire l’azione di una circolazione depressionaria rinnoverà condizioni di spiccata variabilità con ancora il rischio di precipitazioni sparse. Permane l’allerta gialla nel Messinese e Catanese.

Mari da quasi calmi a poco mossi; venti da deboli a moderati.

Temperature rimangono stazionarie

Non ci sono grosse oscillazioni per le temperature nell’isola. Massime previste tra i 14 ed i 22 gradi. In alcune zone, quindi valori prossimi alle medie di inizio primavera. Previsti 19 gradi ad Agrigento, 16 a Caltanissetta, 21 a Catania, 14 ad Enna, 19 a Messina, 22 a Palermo, 16 a Ragusa, 20 a Siracusa, 20 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Al nord, la giornata sarà caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto a da precipitazioni diffuse su gran parte delle regioni, anche temporalesche. Schiarite soltanto sulla Val d’Aosta.

Nelle regioni centrali, la giornata sarà contraddistinta da precipitazioni più diffuse su Toscana, coste laziali e su tutta la Sardegna. Sul resto delle regioni il cielo si presenterà irregolarmente nuvoloso.

Nel resto del sud, la giornata trascorrerà con un tempo instabile con temporali su casertano, napoletano, poco nuvoloso altrove ma in serata peggiorerà fortemente sulla Puglia meridionale.

Per la giornata di lunedì 15 novembre, un nuovo fronte instabile, ricco di rovesci e temporali, si arcua attorno al centro di bassa pressione sulla Sicilia portando iniziale maltempo sulla parte ionica dell’isola nonché un graduale peggioramento anche su Calabria e Campania con fenomeni anche di moderata o forte intensità su versanti ionici e dorsale calabrese. Precipitazioni, dunque nel Messinese al mattino, possibili piovaschi nel Palermitano e Trapanese. Nel pomeriggio e nelle ore serali nuvolosità in aumento ovunque.

Venti in rinforzo dai quadranti meridionali. Ionio da poco mosso a mosso. Basso Tirreno poco mosso. Venti deboli e moderati. Temperature massime previste comprese tra 13 e 20 gradi.

Nel nord Italia, la giornata trascorrerà dapprima con un cielo coperto con piogge diffuse al Nordovest, poi le precipitazioni riguarderanno soltanto il Piemonte, altrove uscirà il sole.

Nel centro, la giornata sarà caratterizzata da un cielo più coperto e piovoso sulle regioni adriatiche e sulla Sardegna orientale e meridionale (qui con temporali anche forti). Nubi sparse altrove.

Nel resto del sud, tempo parzialmente nuvoloso su gran parte delle regioni. Attenzione alla Puglia dove sono attese precipitazioni via via più forti e sotto forma di nubifragi a partire dal Salento.