Temporali e rischio di nubifragi. La giornata di giovedì 11 novembre vedrà la Sicilia interessata ancora da un clima estremamente instabile. E permarrà l’allerta arancione in gran parte dell’isola per condizioni meteo avverse. Disagi maggiori previsti a Palermo, Trapani, Agrigento, Caltanissetta, Siracusa e Ragusa, le restanti tre in allerta gialla (Catania, Messina ed Enna).

Al mattino temporali diffusi, come da alcuni giorni accade, nella zona occidentale dell’isola, in particolare su Palermitano, Trapanese ed Agrigentino. Piogge nel Siracusano e Nisseno, variabile nelle altre zone.

Nel pomeriggio, però, il fronte temporalesco si sposta. Piogge diffuse ancora nel capoluogo, ma rovesci di una certa entità previsti nell’Ennese, nel Nisseno, Ragusano e Siracusano. Nelle ore serali, temporali ancora nel Catanese, piogge nella parte centro orientale della regione.

Apice della fase di maltempo sulla Sicilia orientale con rovesci, temporali e locali nubifragi tra i Peloritani e il versante ionico dell’Etna. Tempo a tratti instabile e qualche debole pioggia intermittente tra Reggino, Locride e Serre, giornata discreta e sostanzialmente asciutta sulla medio-alta Calabria e in Campania. Temperature in calo. Venti moderati di Scirocco, a tratti tesi sull’area ionica. Mari: molto mossi lo Ionio e il Canale di Sicilia nel tratto ad Est di Malta, mossi gli altri bacini.

Temperature in calo

Scendo le temperature. Valori massimi previsti compresi tra i 13 ed i 20 gradi. Previsti 18 gradi ad Agrigento, 15 a Caltanissetta, 19 a Catania, 13 ad Enna, 18 a Messina, 20 a Palermo, 15 a Ragusa, 19 a Siracusa, 19 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nel nord Italia, la giornata sarà caratterizzata da generali condizioni di bel tempo con il cielo che si presenterà poco o irregolarmente nuvoloso salvo ultime piogge in Piemonte. Temperature stabili.

Nelle regioni centrali, la giornata sarà contraddistinta da un tempo a tratti piovoso in Toscana, lungo le coste del Lazio e sulle province orientali della Sardegna. Sul resto delle regioni tempo più asciutto.

Nel resto del sud, qualche pioggia potrà raggiungere anche il reggino, più sole altrove.

Per la giornata di venerdì 12 novembre, dovrebbe spuntare il sole nel Trapanese, clima variabile ma asciutto nel Palermitano ed Agrigentino. Le piogge sembrano spostarsi nella zona orientale dell’isola. Fin dal mattino previsti temporali nel Catanese, Siracusano e Ragusano.

Nel pomeriggio le condizioni varieranno nel Siracusano e Ragusano dove potrebbero verificarsi delle schiarite. Temporali sempre nel capoluogo etneo e piovaschi nel Messinese. In serata la pioggia si sposta nel Messinese.

Mari poco mossi. Venti deboli e moderati. Temperature tra 13 e 23 gradi.

Nel nord Italia, la giornata sarà caratterizzata da una mattinata con possibili nebbie diffuse sulle zone di pianura, ma il cielo si presenterà con molte nubi e isolati piovaschi in Emilia.

Centro, la giornata sarà contraddistinta da piogge sulla bassa Toscana e sul Lazio, migliora in tutta la Sardegna, qualche piovasco su Abruzzo e Molise; nubi irregolari altrove.

Nel resto del sud, molte nubi ma con ampi spazi soleggiati.