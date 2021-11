Maltempo in Sicilia, ancora allerta arancione in gran parte dell’isola

Redazione di

10/11/2021

Il nuovo avviso della protezione civile regionale indica ancora maltempo diffuso Sei proinvie dell’isola in allerta arancione, Catania, Messina ed Enna in allerta gialla Permangono le condizioni meteo avverse con precipitazioni sparse e diffuse Non accenna a diminuire l’intensità del maltempo e permane l’allerta arancione in gran parte della Sicilia. Lo rende noto la protezione civile regionale con il nuovo avviso, il 21314, in vigore dalle 16 di oggi 10 novembre fino alla mezzanotte di giovedì 11 novembre. Sei province in allerta arancione (Palermo, Trapani, Agrigento, Caltanissetta, Siracusa e Ragusa), le restanti tre in gialla (Catania, Messina ed Enna). Ancora condizioni meteo avverse Vengono ancora segnalate condizioni meteo avverse si prevede il persistere di precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o forte temporale, sulla Sicilia con fenomeni più intensi dapprima sui settori meridionali, in successiva estensione a quelli orientali. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. E viene raccomandato in caso di rovesci o temporali, prestare particolare attenzione ai deflussi nelle aree urbane e nei luoghi frequentati dall’uomo anche in prossimità dei corsi d’acqua Precipitazioni Nel nuovo avviso diramato si apprende che le precipitazioni saranno “Da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori meridionali, con quantitativi cumulati da moderati ad elevati; sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulle restanti zone, con quantitativi cumulati moderati”. Mari, agitato lo Ionio meridionale e raffiche di burrasca Mari: Agitato lo Ionio meridionale, in attenuazione; molto mossi i restanti bacini Venti: Localmente forti sud-orientali, specie sui settori ionici e meridionali, con locali raffiche di burrasca. Disagi ovunque La protezione civile fa sapere che ci sono diversi allagamenti nella zona della statale Palermo Sciacca soprattutto tra Partinico, San Cipirello e San Giuseppe Jato. Gli automobilisti procedono lentamente lungo la statale visto che tanti torrenti nella zona sono esondati. Allagamenti anche nella zona del trapanese a Castelvetrano e Calatafimi. Qui è esondato il torrente San Bartolomeo. Stanno intervenendo i volontari della protezione civile e i vigili del fuoco. Rischio esondazione anche San Giovanni Gemini, in provincia di Agrigento) in prossimità di due aziende zootecniche. Allagamenti anche a Menfi nel Lido Fiori. Allagamenti a Partinico La pioggia battente che da questa mattina si sta riversando nel palermitano sta creando notevoli disagi. A Partinico si riscontrano le solite problematiche nelle zone più critiche: ad essersi allagati in particolare un tratto della via Benevento, Largo Ascone e la via Kennedy, dove l’acqua si è infiltrata all’interno di scantinati, abitazioni e negozi. Al lavoro i vigili del fuoco che stanno intervenendo con il proprio distaccamento per far defluire il più possibile l’acqua piovana. Carini, via Monte Cuccio in ginocchio A Carini letteralmente in ginocchio la via Monte Cuccio dove l’enorme mole di acqua anche qui ha invaso diversi scantinati e abitazioni. Situazione critica sulla Palermo Sciacca Situazione molto critica sulla Palermo-Sciacca, dunque sulla statale 624 al bivio con Camporeale e Roccamena dove i pompieri sono presenti con diverse squadre per soccorrere vari automobilisti rimasti intrappolati all’interno delle proprie auto a causa dell’enorme cumulo di fango e detriti che ha impantanato i veicoli. Altri interventi per distacchi di cornicioni a Palermo in via Roma e a Campofelice di Roccella in via Falcone. Pioggia intensa sulla Corleone-Roccamena Pioggia intensa sulla SP 27 Corleone-Roccamena. Si sta valutando la chiusura della strada al traffico viario.

