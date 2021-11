Per giovedì 4 novembre, temperature in calo

Tempo instabile e temperature alte. Queste le previsioni meteo per mercoledì 3 novembre in Sicilia mentre per il giorno successivo previsto un lieve calo delle temperature ed un clima ancora variabile.

Quadro Meteo

Il contesto atmosferico di mercoledì 3 novembre si presenterà inizialmente perturbato, tra la notte e il primo mattino, sul comparto occidentale e settentrionale a causa di un veloce flusso umido sud-occidentale in quota, prossimo a generare qualche veloce rovescio o temporale sparso tra Trapanese, Palermitano, agrigentino occidentale e Messinese.

Situazione in rapido miglioramento nel corso della mattinata. Persiste qualche nube sui settori centro-meridionali, con qualche isolato piovasco sparso sui rilievi interni. Venti moderati di Ostro o Scirocco, a tratti forti sui settori maggiormente più esposti ai venti di caduta sul settore tirrenico. Mari mossi, molto mossi i bacini occidentali.

Temperature in deciso rialzo

Temperature in salita con valori massimi compresi tra i 18 ed i 27 gradi. Previsti 22 gradi ad Agrigento, 20 a Caltanissetta, 25 a Catania, 18 ad Enna, 21 a Messina, 27 a Palermo, 20 a Ragusa, 23 a Siracusa, 23 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Al nord, la giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di maltempo intenso su Lombardia e Nordest con piogge abbondanti, nubifragi e neve sulle Alpi sopra i 1300- 1600 metri.

Al centro, la giornata trascorrerà con un intenso peggioramento su Sardegna occidentale, Toscana, Umbria e Lazio dove sono attesi nubifragi e temporali anche forti. Piogge sparse sulle Adriatiche.

Al sud, la giornata sarà caratterizzata da condizioni di maltempo intenso sulla Campania dove ci saranno piogge battenti e possibili nubifragi. Sul resto delle regioni tempo più soleggiato.

Per giovedì 4 novembre, temperature in calo

La tendenza per giovedì 4 novembre vede un momentaneo, lieve, calo delle temperature su ovest e nord Sicilia, con un contesto atmosferico generalmente variabile a causa del passaggio di velature o nubi alte. Qualche pioggia, durante le ore centrali della giornata, potrebbe avere luogo sul trapanese.

Massime prossime i +25°C sui settori costieri. Venti deboli settentrionali sul comparto centro-occidentale, deboli o moderati di Scirocco altrove. Mari molto mossi, mosso il Tirreno.

Nel nord Italia, la giornata sarà caratterizzata da un tempo instabile, specie al mattino, su Lombardia e Nordest con piogge, locali temporali e nevicate sopra i 1000 metri vicino ai confini alpini.

Nelle regioni centrali, la giornata sarà contraddistinta da rovesci temporaleschi alternati a schiarite su Toscana, Umbria e Lazio. Migliora parzialmente nel pomeriggio. Bel tempo sul resto delle regioni.

Nel resto del sud, la giornata trascorrerà con una fase perturbata sulla Campania con rovesci e locali temporali anche forti. Sul resto delle regioni il cielo si presenterà poco nuvoloso.