Per lunedì 1 novembre, piogge al mattino poi schiarite

Ancora tempo instabile nell’isola con piogge soprattutto di pomeriggio

Temperature stabili comprese tra i 15 ed i 23 gradi

Miglioramento per lunedì 1 novembre con delle schiarite

Schiarite nella zona occidentale, piogge diffuse nella zona orientale. Per la giornata di domenica 31 ottobre, la Sicilia è spaccata in due dal punto di vista meteorologico ma è atteso un peggioramento diffuso in serata. Il maltempo continuerà anche per la mattinata dell’1 novembre. Tuttavia, dovrebbe esserci un miglioramento tra pomeriggio e sera. Il peggio dei giorni scorsi è passato.

Quadro Meteo

Una nuova perturbazione atlantica raggiunge i versanti occidentali dello Stivale determinando così un nuovo peggioramento del tempo anche sul basso versante tirrenico con piogge in arrivo nel pomeriggio-sera sulla Campania e Ovest Sicilia in estensione a Est Sicilia e parte della Calabria. Da segnalare residui fenomeni nella prima parte della giornata su Calabria e Sicilia ioniche. Venti deboli dai quadranti sud-orientali. Zero termico nell’intorno di 3100 metri. Ionio da molto mosso a mosso; Basso Tirreno da mosso a poco mosso. Temperature stabili o in lieve rialzo.

Per domenica 31 ottobre piogge ovunque

Per domenica 31 ottobre sono previste schiarite nel Palermitano e nelle zone interne dell’Agrigentino, possibili pioggerelle nel Trapanese, coperto nel Nisseno, piogge in tutto il settore orientale (Messinese, Catanese, Siracusano e Ragusano. Condizioni che si evolveranno nel pomeriggio con precipitazioni sparse in tutta l’isola mentre di sera è previsto un ulteriore peggioramento soprattutto nel Trapanese.

Venti da deboli a moderati; mari da calmi a poco mossi al mattino, tendenti al mosso nel resto della giornata.

Temperature stabili

Rimangono stabili, quasi primaverili in alcune città, le temperature che si attestano sopra la media stagionale. Massime previste comprese tra i 15 ed i 23 gradi. Previsti 19 gradi ad Agrigento, 18 a Caltanissetta, 21 a Catania, 15 ad Enna, 20 a Messina, 23 a Palermo, 18 a Ragusa, 21 a Siracusa, 20 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Al nord, deciso aumento della nuvolosità su tutte le regioni, ma le piogge riguarderanno in forma più consistente i settori occidentali, rare, entro sera altrove. Mar Ligure molto mosso.

Centro: generale aumento della nuvolosità su tutte le regioni anche con cielo coperto e piogge diffuse in Sardegna e sulle coste tirreniche, scarse in Umbria, assenti altrove.

Nel resto del sud, la giornata trascorrerà dapprima con cielo parzialmente nuvoloso, poi, dal pomeriggio tenderà a peggiorare con sul Reggino, tempo asciutto altrove.

Lunedì 1 novembre, piogge al mattino poi schiarite

Per lunedì 1 novembre, la perturbazione si muove verso Levante rinnovando tempo ancora instabile su Calabria, Campania e Sicilia con piogge e rovesci. Tendenza a parziale miglioramento entro sera su Sicilia nonché su Calabria ionica e dorsale campana orientale. Venti in ulteriore rinforzo dai quadranti meridionali. Mari tendenti a mossi o molto mossi. Clima mite nonostante il maltempo.

Precipitazioni al mattino si affievoliscono nelle ore pomeridiane. Di sera, invece, tornano nella zona occidentale della regione.

Temperature previste comprese tra i 15 ed i 25 gradi.

Nel nord Italia, la tempesta di Ognissanti (Poppea) genera condizioni di maltempo con precipitazioni che dal Nordovest si porteranno verso il Nordest nel corso del pomeriggio e sera, risultando forti.

Al centro la tempesta Poppea raggiunge le regioni. La giornata sarà contraddistinta da un generale peggioramento del tempo con piogge e temporali intensi sulle regioni tirreniche e in Umbria.

Nel resto del sud, la perturbazione atlantica (Poppea) interessa le nostre regioni. Tempo spiccatamente instabile con precipitazioni a carattere sparso.