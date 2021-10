Per giovedì 28 ottobre, previsto un peggioramento

Ancora maltempo nell’isola con sporadiche schiarite nel Catanese

Piogge diffuse ed allerta arancione in quattro province

Per giovedì 28 ottobre previsto un peggioramento in tutta la Sicilia

Piogge diffuse anche nella parte occidentale della Sicilia, temporali ed ancora maltempo diffuso. Queste le previsioni meteo per la giornata di mercoledì 27 ottobre. È anche prevista un’allerta arancione in quattro province e gialla nelle altre cinque. Per il giorno successivo l’instabilità si estende e temporali tornano nel Catanese ed un peggioramento è previsto in tutta l’isola.

In particolar modo, per mercoledì 27 ottobre, sono attese piogge diffuse in mattinata e nelle ore pomeridiane nella parte occidentale, e quindi nel Palermitano e nell’Agrigentino. Al mattino dovrebbero verificarsi provvisorie schiarite nel Catanese, temporali nel Ragusano, ancora precipitazioni nel Siracusano.

In serata ancora precipitazioni ad occidente con temporali attesi nelle zone interne del Trapanese ed Agrigentino.

Allerta arancione

La protezioen civile regionale ha diffuso un avviso (il numero 21299) per per rischio meteo-idrogeologico e idraulico. Allerta arancione indicata a Catania, Siracusa, Ragusa ed Enna. Allerta gialla nelle restanti cinque province.

Venti di burrasca, mari agitati e molto mossi

Previsti venti di burrasca nord-orientali sulla Sicilia sud-orientale, con raffiche di burrasca forte o tempesta sui settori costieri; forti nord-orientali sul resto della Sicilia centro-orientale

Mari da agitati a localmente molto agitati lo Ionio centro-meridionale e lo Stretto di Sicilia orientale; molto mossi il resto dello Ionio e dello Stretto di Sicilia.

Temperature ancora stabili

Non ci sono troppi scossoni alle temperature. Valori massimi compresi tra i 14 ed i 23 gradi. Previsti 21 gradi ad Agrigento, 18 a Caltanissetta, 20 a Catania, 14 ad Enna, 22 a Messina, 21 a Palermo, 16 a Ragusa, 20 a Siracusa, 23 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Al nord, la giornata sarà caratterizzata da un tempo prevalentemente soleggiato, infatti il cielo si presenterà prevalentemente sereno. Attese nebbie in Piemonte. Venti tesi di Bora e Grecale.

Nelle regioni centrali, la giornata sarà contraddistinta da un cielo irregolarmente nuvoloso o a tratti anche coperto, ma senza piogge. In Sardegna peggiorerà con cielo coperto e qualche debole pioggia.

Nel resto del sud, nel resto delle regioni cielo irregolarmente nuvoloso.

Per giovedì 28 ottobre, previsto un peggioramento

Persiste il maltempo per giovedì 28 ottobre. Schiarite al mattino nel Palermitano, Trapanese, variabile nel Messinese, coperto e piovoso nelle altre zone. È previsto nel pomeriggio un peggioramento nella parte orientale con precipitazioni intense previste nel Catanese, Siracusano e Ragusano. In serata pioggia estesa in tutta l’isola.

Mari mossi ed agitati. Venti previsti tra deboli e moderati. Molto forte nel Siracusano. Temperature tra i 13 ed i 22 gradi.

Nel nord Italia, la giornata sarà caratterizzata dal bel tempo, infatti il cielo si presenterà prevalentemente sereno su tutte le regioni salvo foschie o nebbie mattutine su Piemonte e Lombardia.

Al centro, peggioramento del tempo sulla Sardegna meridionale dove giungeranno dei rovesci e alcuni temporali. Sul resto dell’isola e delle regioni cielo sereno o poco nuvoloso.

Nel resto del sud la giornata trascorrerà con un nuovo e intenso peggioramento che dalla Sicilia si porterà verso la Calabria. Sul resto delle regioni invece il sole sarà prevalente con cielo sereno.