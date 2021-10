Per mercoledì 27 ottobre, piogge diffuse nell'isola

Maltempo diffuso, allerta rossa estesa in cinque province

Temporali, venti forti e disagi previsti soprattutto nella zona centro orientale

Mari agitato o molto mosso lo Ionio, molto mosso il Canale di Sicilia, mosso il Tirreno

Continua il maltempo in Sicilia. Anche oggi, 26 ottobre, sono previste precipitazioni di carattere temporalesco che si estende dalla zona orientale a quella centrale dell’isola. Allerta rossa estesa a cinque province mentre nelle altre permane l’allerta arancione.

La giornata di martedì 26 ottobre 2021 vedrà un contesto atmosferico generalmente molto nuvoloso sul versante orientale dell’isola, con instabilità diffusa e persistente tra catanese e messinese ionico. Ai margini il siracusano, specie versante meridionale.

Piogge e temporali sparsi anche sul messinese tirrenico orientale. Possibili piogge sparse sul palermitano tirrenico. Variabile altrove. Al pomeriggio ancora situazione marcatamente instabile ad oriente, fin verso il basso siracusano stavolta. Fenomeni prossimi a dirigersi fin verso l’entroterra centrale. Instabilità in aumento anche ad occidente, dove prenderà vita un flusso instabile da nord-ovest. In serata ancora instabile ad oriente, sul settore tirrenico e, possibilmente, anche ad occidente.

Venti moderati di Levante o Scirocco sui bacini ionici, tesi da nord o nord-est sui bacini occidentali. Mari: agitato o molto mosso lo Ionio, molto mosso il Canale di Sicilia, mosso il Tirreno. Lo si legge su weathersicily.it.

Allerta rossa

Nel nuovo avviso della protezione civile regionale, il numero 21298, indica apertamente allerta rossa in cinque province siciliane. Gravi disagi sono previsti nel Catanese, Messinese, Siracusano, Ragusano ed Ennese. Allerta di colore arancione per le restanti province: Palermitano, Trapanese, Agrigentino e Nisseno.

Sono previste precipitazioni “Diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sui settori orientali, con quantitativi cumulati da moderati ad elevati, fino a puntualmente molto elevati; da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sulle restanti zone, con quantitativi cumulati generalmente moderati”.

Temperature ancora stazionarie

Le temperature rimarranno stazionarie. Valori massimi compresi tra i 15 ed i 24 gradi. Previsti 24 gradi ad Agrigento, 18 a Caltanissetta, 20 a Catania, 15 ad Enna, 21 a Messina, 22 a Palermo, 18 a Ragusa, 22 a Siracusa, 23 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Al nord, la giornata sarà caratterizzata da un tempo un po’ piovoso sulle coste adriatiche, entroterra e sul Friuli Venezia Giulia. Sarà sereno o poco nuvoloso sul resto delle regioni.

Nelle regioni centrali, la giornata sarà contraddistinta da piogge diffuse sulle regioni adriatiche e sul Lazio centro- meridionale. Cielo coperto in Toscana, piovaschi in Umbria e sole in Sardegna.

Nel resto del sud, intenso maltempo anche sulla Calabria meridionale dove sono attesi nubifragi e rischio alluvioni lampo. Sul resto delle regioni avremo un cielo parzialmente nuvoloso.

Per mercoledì 27 ottobre, piogge diffuse

La circolazione di bassa pressione insiste ancora sulle nostre regioni portando delle precipitazioni sparse sulla Sicilia e sui settori ionici della Calabria meridionale seppur con fenomeni meno intensi. Temperature in aumento, venti moderati da Levante e Grecale.

Al mattino previste piogge nella zona occidentale dell’isola, Palermitano, Trapanese ed Agrigentino, nonché sul versante orientale, Catanese, Siracusano e Ragusano. Situazione stabile anche nelle ore pomeridiane. Previste nuvole sparse in serata.

Mari: da mossi ad agitati. Venti: da deboli a moderati; forti nel Ragusano e Catanese, molto forte nel Siracusano. Temperature tra 15 e 22 gradi.

Nel nord Italia, la giornata sarà caratterizzata da un tempo prevalentemente soleggiato, infatti il cielo si presenterà prevalentemente sereno. Attese nebbie in Piemonte. Venti tesi di Bora e Grecale.

Al centro giornata contraddistinta da un cielo irregolarmente nuvoloso o a tratti anche coperto, ma senza piogge. In Sardegna peggiorerà sul sassarese con temporale nel pomeriggio.

Nel resto del sud, cielo irregolarmente nuvoloso.