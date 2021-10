Gravi disagi a Catania a causa del maltempo. Il responsabile della protezione civile segnala allagamenti e persone isolate in alcune zone del capoluogo etneo.

Nella quinta strada nella zona industriale è chiusa per allagamento. A causa dell’esondazione del torrente Fortile nel quartiere Santa Maria Goretti ci sono diverse case allagate. Sono in corso interventi con le idrovore.

Anche viale Kennedy è chiuso per allagamento. In via Acquicella Porto ci sono diverse case allagate e stanno intervenendo diverse squadre con le idrovore.

In via Brucoli, c’è un’azienda di Trasporto isolata con 50 persone all’interno. Altre 30 persone sono isolate nel centro smistamento poste per l’allagamento lungo la strada statale 114. Infine è stato registrato uno smottamento collinare su strada in viale castagnola.