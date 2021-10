Il nuovo avviso della protezione civile regionale

È ancora allarme meteo in Sicilia centro orientale, allerta rossa in cinque province

Condizioni meteo avverse con forti venti di burrasca e mareggiate

Previste piogge di forte intensità, ma anche grandinate ed attività elettrica

A Catania le scuole rimarranno chiuse su ordinanza del sindaco Pogliese

Continua l’allarme meteo in Sicilia. Anche per domani, la zona centro orientale dell’isola sarà investita da un’ondata di maltempo piuttosto importante che ha provocato diversi disagi e problemi, nonché una vittima, e costretto il governatore Musumeci ad annunciare l’imminente stato di emergenza.

Nel nuovo avviso della protezione civile regionale, il numero 21298, indica apertamente allerta rossa in cinque province siciliane. Gravi disagi sono previsti nel Catanese, Messinese, Siracusano, Ragusano ed Ennese. Allerta di colore arancione per le restanti province: Palermitano, Trapanese, Agrigentino e Nisseno.

Condizioni meteo avverse

Si legge nell’avviso: “Dal primo pomeriggio del 25ott +24-36 ore, persiste vento di burrasca dai quadranti est, con raffiche di burrasca forte, specie su settori ionici. Mareggiate su coste esposte. Dalla serata del 25ott+24-30 ore, persistono precipitazioni, prevalentemente temporalesche, con fenomeni più frequenti su settori centro-orientali. Fenomeni con rovesci di forte intensità, grandinate, attività elettrica e forti raffiche di vento”.

Precipitazioni, mari e venti

Sono previste precipitazioni “Diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sui settori orientali, con quantitativi cumulati da moderati ad elevati, fino a puntualmente molto elevati; da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sulle restanti zone, con quantitativi cumulati generalmente moderati”.

Previsione venti: da forti a burrasca dai quadranti orientali sui settori orientale e meridionale; localmente forti settentrionali sulle restanti zone.

Mari: Agitato lo Ionio; generalmente molto mossi i restanti bacini.

A Catania le scuole rimarranno chiuse

Il sindaco di Catania Salvo Pogliese ha disposto che in città le scuole di ogni ordine e grado rimangano chiuse anche domani, martedì 26 ottobre, per il persistere nell’area Ionico-Mediterranea del maltempo che sta causando gravi disagi in tutta provincia etnea e in particolare nella zona Sud del capoluogo e nella Piana di Catania.

Lo rende noto il Comune. Il bollettino meteo diffuso dalla Protezione Civile regionale indica il persistere della massima pericolosità, con allarme rosso, per il protrarsi anche nella giornata di martedì di temporali e grandinate in tutto il settore orientale della Sicilia.

“Rinnovo l’invito a muoversi con i mezzi solo in caso di stretta necessità – ha detto il sindaco a conclusione di una riunione – e ringrazio i cittadini che in queste ore stanno dimostrando un grande senso di responsabilità. Le notizie che provengono da altri Comuni, a volte tragiche, ci devono spingere a fare di tutto perché la popolazione comprenda la difficoltà per il nostro territorio nel fronteggiare eventi atmosferici così violenti e repentini”. La nuova ordinanza dettagliata del sindaco è in fase di formalizzazione e verrà diffusa quanto prima.