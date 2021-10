Si sta procedendo ad una prima ricognizione dei danni

Gli ingenti danni derivati dall’eccezionale ondata di maltempo che ha investito la Sicilia, anche mortalmente, spingono il presidente della Regione Nello Musumeci a deliberare lo stato d’emergenza.

Il governatore ha, infatti, sottolineato: “Sono in costante contatto, da ieri sera, con il capo della Protezione civile regionale, Salvo Cocina, che sin da subito, con i suoi uomini, con i volontari, col Genio civile e col Corpo forestale, ha effettuato numerosi sopralluoghi per il più celere ripristino della normalità nei centri maggiormente colpiti. Si sta procedendo ad una prima ricognizione dei danni e nelle prossime ore riunirò il governo regionale per deliberare lo stato di emergenza e chiedere a Roma la dichiarazione dello stato di calamità”.

Il dolore per la vittima di Scordia

Musumeci ha anche parlato della tragedia di Scordia “Ho espresso il mio cordoglio al sindaco, Franco Barchitta, per la tragedia che ha colpito la comunità di Scordia. Provo dolore e rabbia per quanto è accaduto, oltre a profonda preoccupazione per il persistere dell’ondata di eccezionale maltempo che interessa in queste ore, in particolare, la Sicilia orientale”.

E continua: “Fiumi di fango, precipitazioni pari a quelle che si registrano in sei mesi, crolli ed esondazioni, sono effetti dei cambiamenti climatici che, in un contesto di dissesto idrogeologico del territorio che contrastiamo dal nostro insediamento, arrivano a provocare morte e danni enormi”.

A Messina e provincia chiusi hub vaccinali

A causa dell’allerta meteo proclamata dalla Protezione civile per le avverse condizioni atmosferiche di oggi, il commissario per l’emergenza Covid19 di Messina Alberto Firenze ha disposto la chiusura di tutti gli hub vaccinali di Messina e provincia. Resteranno chiusi il centro vaccinale Santo Stefano di Camastra, l’hub Fiera Messina, l’hub PalaRescifina di Messina, il centro vaccinale di Milazzo Parco Corolla, il centro vaccinale di Patti, il centro vaccinale di Brolo, il centro vaccinale di Capo d’Orlando, il centro vaccinale di Lipari, Villa Ragno a Santa Teresa Riva e il centro vaccinale a Taormina via Croce Rossa, ex locali Aias.