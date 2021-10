per gli esperti si rafforza il maltempo al sud

Per gli esperti si rafforza il maltempo al Sud e la Sicilia resta in allerta dopo i danni e i disagi.

Si tratta di un “Medicane“, un Uragano mediterraneo.

Previsti venti di oltre 100 km/h, alluvioni in Calabria e Sicilia

Si è rafforzato fino ad essere classificato come “medicane“, un uragano mediterraneo, con venti di oltre 100 km/h, il ciclone che sta impattando sull’Italia con alluvioni in Calabria e nel resto del Sud. Lo fa sapere Antonio Sanò, direttore e fondatore de ilMeteo.it, precisando che domani il vortice colpirà anche le regioni del Centro con piogge diffuse.

Lo studio

Sulla rivista “Marine Geology” uno studio di un team di ricercatori degli atenei di Bari e Catania in collaborazione con l’Area marina protetta del Plemmirio di Siracusa ha rivelato come gli uragani mediterranei o “Medicane” (dalla fusione dei termini inglesi MEDIterranean e hurriCANE) possano avere effetti devastanti lungo le aree costiere della Sicilia sud-orientale (LEGGI QUI).

Sicilia orientale in allerta

Il ciclone influenzerà il tempo al Sud per tutta la settimana, e sempre soprattutto la Calabria e la Sicilia ioniche, ma da giovedì anche la Puglia meridionale. Poi in concomitanza con il weekend di Halloween e la Festa di Ognissanti una perturbazione atlantica potrebbe rovinare i piani del ponte festivo.

Oggi il centro di bassa pressione, formatosi addirittura nelle Isole Baleari, ha raggiunto il Mare di Sicilia. Sanò avvisa che il ciclone provocherà un’intensa e persistente ondata di maltempo che si abbatterà con estrema violenza soprattutto sulla Calabria dove sono attese alluvioni su gran parte delle province della regione, in special modo sui settori ionici. Ma piogge battenti e venti a più di 100 km/h colpiranno anche la Sicilia e la Basilicata e localmente anche la Campania.

Le previsioni

Nel dettaglio, Lunedì 25. Al nord: tempo in prevalenza asciutto, ma con molte nubi. Al centro: un po’ instabile in Sardegna, molte nubi altrove. Al sud: forte maltempo sulla Calabria, piogge in Basilicata, sul Cilento e sulla Sicilia.

Martedì 26. Al nord: cielo coperto al Nordest con qualche piovasco, più sole altrove. Al centro: passaggio piovoso dalle regioni tirreniche verso quelle adriatiche, più sole in Sardegna. Al sud: intenso maltempo su Sicilia e Calabria ioniche, rischio alluvioni lampo. Più asciutto altrove.

Mercoledì 27. Al nord: soleggiato. Al centro: bel tempo, anche se con molte nubi. Peggiora sulla Sardegna orientale. Al Sud: instabile sulla Sicilia con maltempo intenso in serata. Asciutto altrove.

Da giovedì nuova ondata di maltempo su Sicilia, Calabria e poi Puglia.

Uragano a Scordia

“La notte scorsa siamo stati colpiti da un uragano e ci siamo trovati inermi davanti ad un disastro. Non avevano un mezzo adatto per poter intervenire per aiutare le persone in difficoltà. La Protezione Civile ci deve aiutare”. Lo afferma Franco Barchitta, sindaco di Scordia, centro abitato del Catanese maggiormente colpito dal maltempo, dove un uomo è morto e la moglie risulta dispersa.