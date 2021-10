Frane e smottamenti

Il maltempo sta creando molti disagi anche nei collegamenti nella Sicilia Orientale. Fanghi e detriti sulle strade lungo le statati SS194 (Catania), SS120 (Bronte) e SS385 (Lentini) dove l’Anas ha dovuto provvedere alla chiusura temporanea della viabilità per liberare le strade dai detriti.

I dettagli delle strade ricoperte di fango

A Catania a causa dell’esondazione del fiume Simeto, la strada statale 194 “Ragusana” è provvisoriamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni dal km 0,300 al km 1. Istituite deviazioni in loco.

A causa dell’allagamento della carreggiata e della presenza di fango e detriti, è temporaneamente chiusa al traffico anche la SS120 “Dell’Etna e delle Madonie”, in entrambe le direzioni, dal km 176,00 al km 179,000 all’altezza di Bronte (Catania).

Stesso provvedimento è stato adottato per la strada statale 385 “Di Palagonia” in entrambe le direzioni dal km 25 al km 29 all’altezza di Lentini (Siracusa). Il personale di Anas è sul posto per la gestione dell’evento e per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile.

Una parete rocciosa si è staccata nel belvedere di Aidone (nell’ennese). Il maltempo che da ieri colpisce l’Isola ha provocato diverse frane nelle rete stradale in Sicilia. Nella statale 119 di Gibellina il traffico è rallentato da una frana al Km 5 poco prima dell’incrocio che porta all’autostrada Palermo-Mazara del Vallo. Un’altra frana è stata segnalata alla protezione civile nei pressi della area di servizio Gelso Bianco nei pressi dell’autostrada Palermo-Catania.

Resta ancora chiuso il ponte San Giuliano sulla statale nella zona di Randazzo dove sono in corso le verifiche dell’Anas per consentire la riapertura.

Mareggiate e danni alle Eolie, traghetti fermi

Le Eolie da due giorni spazzate dal vento e con mareggiate che hanno allagato porti e strade. Stromboli, Ginostra, Panarea, Alicudi e Filicudi sono isolate da 48 ore. Nelle altre isole, Lipari, Salina e Vulcano i traghetti non viaggiano da due giorni, ma ieri mattina le isole principali sono state collegate da alcune corse di aliscafi della Liberty Lines che a Lipari hanno attraccato nello scalo alternativo di Punta Scaliddi.

Al porto di Milazzo sono bloccati i pendolari (tra loro medici e insegnanti) e i camion carichi di derrate alimentari. Sull’Arcipelago soffia vento da est a 30 chilometri orari con mare Forza 5-6. Il sindaco Marco Giorgianni ha emesso un’ordinanza per l’allerta rossa e le scuole sono rimaste chiuse. A Canneto e Marina Lunga, sempre a Lipari, le mareggiate hanno anche invaso le strade depositando pietre e terriccio sull’asfalto. Le barche sono state messe al sicuro sui marciapiedi.